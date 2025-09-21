'Россиянка выучила за три года, а украинцы за 30 не могут': сеть восхитила гражданка РФ, которая свободно разговаривает на украинском. Видео

Девушка из России, которая переехала в Киев несколько лет назад, вызвала восхищение в сети умелым владением украинским. Пользователи указали, что она быстро овладела языком, в отличие некоторых украинцев, которые не смогли выучить его за три десятка лет.

В TikTok россиянка по имени Кристина Коновалова рассказала о своем опыте изучения украинского языка. Она переехала в столицу Украины еще до полномасштабного вторжения.

"Была в ступоре"

По словам Кристины, даже простые разговоры на украинском становились для нее вызовом.

"Как бы кто ни говорил, что русский и украинский очень похожи, это на самом деле не так, потому что даже когда я заказывала где-то кофе и меня спрашивали о размере или сахаре, я уже была в ступоре", – призналась девушка.

Постепенно, слушая людей вокруг, она начала понимать больше.

Сложнее всего Кристине было с фильмами, где звучал "чистый" украинский без суржика.

Сначала она понимала лишь около 10% содержания и часто должна была пользоваться переводчиком.

"Такой первый серьезный шаг для меня был в 22-м году, когда я начала писать сообщения на украинском языке, старалась отвечать человеку, если он обращается ко мне на украинском языке, я тоже старалась писать на украинском и я начала вести сторис на рабочем профиле тоже на украинском", – рассказала россиянка.

Тогда, говорит Кристина, она совсем не чувствовала грамматики, не знала, как правильно составлять предложения, и часто сомневалась в собственных текстах. Подобрать необходимую лексику ей помогал искусственный интеллект.

В 2023 году девушка обратилась к репетитору и занималась с ним в течение года дважды в неделю, сосредотачиваясь на грамматике и практике разговорной речи.

А уже в 2024-м Кристина решила озвучивать свои видео исключительно на украинском. Это оказалось особенно сложным.

"На самом деле здесь начался прогресс, потому что я начала много говорить в голос, но мне до сих пор очень сложно озвучивать видео и я заранее прописываю текст и читаю его где-то 50 раз, потому что если я это не сделаю, это будет паляница вместо паляница. С того момента прошел где-то год и если посмотреть мои старые видео, то можно услышать прогресс и я прям очень довольна тем, что я это сделала, потому что мне было очень сложно сначала и я прям плакала, когда я озвучивала видео, потому что я могла одно и то же предложение сказать 100 раз и все равно сделать ошибку", – призналась девушка.

Сейчас, говорит она, ей гораздо легче писать и говорить на украинском. В то же время сложные диалоги даются трудно, и в основном она поддерживает только простые разговоры в быту.

"90% в жизни я разговариваю на русском. Я еще не умею поддерживать разговор на украинском, я часто говорю что-то не так, неправильно произношу слова, "позорюсь", говорю какой-то кринж, но все равно я считаю, что мои знания, мой уровень, считается как то, что я владею иностранным языком", – сказала Кристина.

В сети оценили старания россиянки. Пользователи отметили, что она говорит грамматически правильно и без акцента.

"Акцент вообще не чувствуется"

Многие украинцы общаются на украинском хуже, а некоторым даже 30 лет не хватило, чтобы выучить язык Родины, пишут в комментариях.

"Очень хорошо поставленная речь. Многие в Украине говорят хуже, списывая это на суржик или диалекты. Очень круто, не останавливайтесь", "У вас уровень носителя и не чувствуется акцент вообще. Вы молодец!", "Вообще не слышу акцента, я бы и не подумала, что вы не родились здесь", "Впоследствии", "в течение года", – это уже шикарный уровень. Потому что это "на протяжении" от носителей режет ухо", – отметили пользователи.

В то же время некоторые обратили внимание, что слова Кристины о том, что в Киеве до 2022 года якобы почти никто не говорил на украинском, являются ложными:

"До 22 года почти никто не говорил на украинском – уточняйте, что это в вашем окружении", "Многие до 22-го общались".

