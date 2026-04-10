'Россияне по нам стреляли, как в тире': спасатель из Мариуполя рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В начале полномасштабного вторжения спасатель Александр Агудов сознательно остался в Мариуполе вместе с беременной женой Натальей и сыном. Ежедневно он эвакуировал людей из-под обстрелов, помогал тем, кто неделями скрывался в подвалах. Своей историей спасатель с 18-летним опытом поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Сейчас семья из четырех человек живет в Днепре – в обновленном общежитии. Комнату они получили в рамках проекта "ЯМариуполь. Жилье", ключевым партнером которого является Фонд Рината Ахметова. Также Александр получил поддержку от "Сердца Азовстали" – сертификат на приобретение бытовой техники и прохождение комплексного обследования организма.

"Я заплатил очень высокую цену за то, что работал в Мариуполе. Если бы я уехал, дети были бы здоровее. Маленькая родилась с пороком сердца, уже сделали три операции. Старший – ребенок войны, имеет психологическую травму. С другой стороны, если бы я уехал, то не уважал бы себя как спасателя. Поэтому иначе я не мог поступить", – признается мужчина.

Александр и сам не раз оказывался на грани "жизни и смерти". Его машину обстреливали россияне, однажды в него даже попал вражеский танк. К счастью, тогда мужчину спасло чудо.

"Это как в фильме ужасов. Когда ты заезжаешь – вокруг здания горят, бегают военные с белыми и синими лентами, и перестреливаются. Были случаи, когда уже бойни нет, а россияне по нам стреляли, как в тире", – вспоминает Александр.

Жену и сына Александр отвез в бомбоубежище пожарной части, где были более 300 спасенных гражданских. Но когда город оказался в окружении, спасатели начали эвакуацию – оставаться стало опасно. За считанные часы до обстрела пожарной части он отправил Наталью и сына в Запорожье, сам остался выполнять свой долг. Александр до сих пор помнит каждого человека, которому удалось помочь, но сердце его болит за тех, кого не сумели спасти.

"Мужчина мне рассказывал, что приехали на место, а человек попал под плиту и не было специальной техники, чтобы его достать. Тогда он сказал женщине: "Сейчас приду, возьму спецоборудование". Погладил ее и ушел. Он не мог ее спасти, потому что уже ничего нельзя было сделать. Но она не умирала в агонии – она умерла, зная, что ее пытались спасти. А он тогда в машине расплакался", – рассказывает Наталья о тех страшных моментах.

Женщина благодарит судьбу за то, что ее мужу удалось выехать из Мариуполя: он преодолел 20 блокпостов, не раз попадал под обстрелы, но выжил. Александр продолжает спасать людей. За это он уже получил награду президента Украины "За оборону Украины" и высшую награду службы – медаль "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

Смотрите историю Александра Агудова здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.