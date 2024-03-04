Из России уже на весь мир пахнет фашизмом, а мир до сих пор носит розовые очки и старательно делает вид, что не замечает этой вони.

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Якби вони краще знали історію Другої світової, особливо те, що на боці Гітлера воювало дуже багато росіян, й навіть російський триколор – це прапор так званих "власовців", російських військ під командуванням генерала Власова, які воювали на боці Вермахту.

Та й самі росіяни не стидаються того, що вони є прихильниками нацистської теорії "єдиної раси", яка має правити світом. Звісно ж це руські, й звісно ж це підтримує критична більшість росіян, навіть їх ліберали та опозиціонери.

А скільки наші доблесні й героїчні ЗСУ взяли у полон росіян з татуюванням нацистських символів? Та багатенько! Знову ж таки, росіяни вперто називають нас "укрофашистами", а усі їх "арійські" постулати називають скрепами та православієм.

Шовінізм – це національна ідея мешканців росії. Загарбати, вбити, зруйнувати – усе це вони одягають у яскраву оболонку красивих слів про "мир".

"Війна-це мир, мир-це війна. Вбити усіх, хто проти росії, або просто не подобається росіянам. Світове панування росії. Увесь світ має підкоритися росії. На Берлін, на США, на Францію, на усіх" – це вам на росії повторить кожний другий росіянин.

А коли їм колять в очі, що це ідеї фашизму, вони вперто стоять на своєму: це ідеї "миру".

Нещодавно прочитала в обговоренні серед лібералів росії таку думку- "Гітлер звісно ж був поганий, бо не підкорився сталіну, вбивав росіян та пішов війною на росію, фактично зрадивши сталіна, бо в них же була угода, як поділити світ, але ж він вбивав правильно, бо вбивав українців, євреїв, болгар, поляків, румунів, молдаван, грузинів, ромів, бо усі вони погані нації. Ось так. Як би гітлер не вбивав росіян, йому б на росії ставили пам’ятники.

Бо ж "власівцям" та іншим особам, що служили Вермахту, на росії пам’ятники ставлять.

Як росіяни не намагаються приховати свою коричневу нацистську сутність, в них нічого не виходить. Бо комунізм й фашизм, це однакові диктатури, однакові людоненависницькі режими, мета яких знищення усіх навколо себе.

У Конституції рф 1993 року не було опису держпрапору країни. Наприкінці грудня 2000 року путін підписав Указ про ухвалення російського триколірного прапора, викликавши купу обурення в історичних, емігрантських та інтелігентних колах, адже триколор – це офіційний прапор РОА. Російська визвольна армія генерала Власова, яка воювала на боці Рейху, вбиваючи радянських громадян.

Бо ж путін є палким прихильником гітлера та сталіна, а ніяк не росії, саме тому весь час правління путіна відбувається знищення росії, яке не помічають росіяни. Затверджуючи державним прапором триколор путін офіційно визнав, що рф є правонаступником Рейху, нацистів і по суті, стала коричневою чумою 21 століття.

Прив’язка до Рейху у росіян досить велика. Вона лізе з них не тільки різною міфологією, а на росії дуже поважають усе, що пов’язане з міфами та містикою Рейху) а й так би мовити отим підсвідомим, яка тихо лізе з усіх шпаринок свідомого.

Саме тому щорічно до роковин і дат, пов’язаних із Другою Світовою війною, на росії раз за разом ганьбляться, виставляючи бігборди з особами солдатів Рейху. Й кожен раз "це не ми, це комп’ютер".

Якщо погуглити, то можна знайти сотні посилань на те, як напередодні 9 травня та інших пам’ятних дат на вулицях рф з’являються агітаційні матеріали із зображенням німецьких солдатів третього Рейху замість солдатів радянської армії.

В Івантіївці (Московська область) на рекламних щитах до 9 травня поряд з георгіївською стрічкою та підписом "Вони боролися за Батьківщину!" використали знімок німецьких пілотів бомбардувальника Люфтваффе Юнкерс Ju 88.

В Іжевську на плакатах міста замість солдатів радянської армії з’явилися солдати третього Рейху.

У Волгограді встановили плакат, де німецькі солдати штурмують пам’ятник Батьківщина-Мати.

Ось такі постійні, систематичні обмовки за Фрейдом, коли підсвідома любов до фашизму просто ллється річкою, змушуючи художників, архітекторів, графіків вибирати серед тисяч варіацій "человек-солдат" варіації близькі за духом- німецького солдата.

Це повторюється на кожні роковини з Дня памяті за загибелі у Другій світовій – на росії це свято 9 травня, коли вони смажать шашлички. Кожен раз до 9 травня з біл-бордів росіян з Перемогою вітають усміхнені солдати Рейху.

Й ось на росії новий бум "свят", тобто святкових заходів з приводу "начала сво" та відкриття монументів загиблим у "сво".

Монументи з величезним переліком загиблих почали масово встановлювати по усій росії. Кожне місто старається, як може, щоб отримати овації путіна та шойгу,- ось як ми любимо своїх героїв.

Й перші з меморіали почалися з скандалю.

Екіпірування солдатів Вермахту виявили на макеті пам’ятного монумента "героям СВО", який планують поставити в Азовському районі на Ростовщині.

Місцеві мешканці звернули увагу на незначну деталь, на пам’ятнику "героям сво", у солдата була німецька каска.

А яка вона має бути, як що росіяни, це сучасні фашисти? Все логічно. Цей фашизм та нацизм лізе з росіян, як пронос й золотуха, як таргани й воші з усіх кутів руського миру.

Але стало якось соромно, бо ж нарід вірить, що росіяни несуть у світ мир, а не війну, й на цьому "сво" вони переводять бабців через дорогу, відбиваючи їх від "укрофашистів", а тут правду наріду в очі- ось вам руський zольдатен, який набив собі свастику на груди поруч з хрестом, куполами та написом "ссср" й кричить старенькій бабусі "шнелер, укрофашистка, давай яйка, сало, унитаз". Тому довелося виправдовуватися.

"Розробка ескізного проекту пам’ятника героям СВО у селі Кулішівка виконувалася за допомогою дизайнерських програм, які мають різний набір елементів, тому деталі реальної пам’ятки, у тому числі й каска, відрізнятимуться від ескізу", – повідомили чиновники місцевої преси.

Цікаво, як це у скрепостані ще не заблоковані інагентські дизайнерські програми, які підсовують скрепним росіянам то каску німецьку, то свастику, то щасливого, усміхненого zольдатен з німецьким автоматом у руках.

Щось, як то кажуть, правду у глечик не сховаєш. Лізе з широкої руської душі коричнева нацистська гниль, розтікається світом. А світ мружить очі, надягає ще одні рожеві окуляри, відвертається, щоб не бачити стікаючої кров’ю України й каже "дайте росії ще 100 днів, ми ж бачимо, що путін готовий до миру". Але чогось до миру по-руськи нас примушують країни, де не гуляла війна.