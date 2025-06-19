Враг специально усложняет идентификацию погибших украинских военных после возвращения на Родину. Россияне порождают хаос, смешивая тела российских военных с нашими павшими Героями.

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Об этом в четверг. 19 июня, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Чиновник добавил, что есть соответствующие факты. И уже установлены имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров.

"Это цинизм без границ. Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Труп №192/25. Одет в форму образца вооруженных сил России. При нем – паспорт гражданина РФ, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч №52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС РОССИИ МТ-146004", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что личность россиянина уже установлена. Это Бугаев Александр Викторович, 1974 года рождения, военнослужащий 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 35390). Его родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки в Донецкой области.

Министр также отметил, что это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Также это свидетельство того, насколько мелочен для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям.

"Но платить все же придется: мы возвращаем эти тела. Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина - с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а потом забывает. Стратегия врага - не только убивать, но и врать о смерти", – резюмировал ситуацию министр.

Напомним, что Украина продолжает процесс идентификации тел павших защитников, которые были переданы Россией. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, речь идет о масштабной и чрезвычайно сложной работе, которая может растянуться минимум на 13-14 месяцев.

Уже отмечалось, что россияне умышленно усложняют эту работу. В частности, тела бойцов Сил обороны возвращают в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Бывают даже случаи, когда останки одного человека возвращают во время разных этапов репатриации.

Ранее в СБУ сообщили, что следующие этапы возвращения в Украину тел погибших Героев будут происходить с использованием автотранспорта, а не железной дороги, как было до сих пор. Новые правила предусмотрены договоренностями, достигнутыми в рамках встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинских граждан, в том числе военнослужащих. Репатриационные мероприятия проходили в рамках договоренностей в Стамбуле.

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