В Киеве историческое здание бывшего Октябрьского дворца повреждено в результате обстрела РФ. Подробности фото и видео

В результате террористической атаки РФ ночью 24 мая пострадало историческое здание Международного центра культуры и искусств (МЦКИ – бывший "Октябрьский дворец"). В результате обстрела загорелась крыша, и в частности, поврежден фасад и частично внутренние помещения.

Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила арт-директор Atlas Festival Татьяна Могила. Восстановительные работы уже начались.

Что известно

"Ночью 24 мая во время массированной ракетно-дроновой атаки на Киев пострадало историческое здание МЦКИ", – говорится в заметке.

По ее словам, в результате взрывной волны сооружение получило значительные повреждения – повреждена крыша, которая из-за обстрела загорелась, фасад, окна и частично внутренние помещения здания.

Сейчас продолжаются ремонтно-уборочные работы по расчистке локации от большого количества осколков стекла и разрушенных конструкций. Крышу было решено временно накрыть брезентом, чтобы защитить помещение от дождя и дальнейших разрушений.

Директор добавила, что строительные бригады будут работать посменно – и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить сооружение. К счастью, главный зал, где проходят концерты и культурные события, не получил существенных повреждений и уже 27 мая возобновит свою работу.

"В то же время фасад и внешний периметр МЦКИ нуждаются в масштабных восстановительных работах. Мы будем искренне благодарны международным институтам, партнерам, бизнесу и всем, кто готов присоединиться к восстановлению МЦКИ. Для нас чрезвычайно важно завершить первоочередные работы до начала отопительного сезона и сохранить этот исторический памятник в центре Киева", - добавила Могила.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после российской террористической атаки в ночь на 24 мая в Киеве десятки людей получили ранения различной степени тяжести. Жертвами путинской агрессии в столице этой ночью стали два человека, а также есть пострадавшие.

