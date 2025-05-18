Российские захватчики пошли на новые хитрости: что нового они придумали для жителей оккупированной части Украины

На временно оккупированной части Украины российские захватчики делают все, чтобы установить максимальный контроль над местными жителями. Причем особый упор делается на семьи с детьми. В то же время сейчас жестко ограничивают количество украинцев, которым разрешают хотя бы на время вернуться домой.

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Что сейчас происходит в оккупации – читайте в материале OBOZ.UA.

Нет логики – только террор

То, что с причинно-следственными связями у оккупантов все плохо, – известно давно (вспомним о "причинах" для войны против Украины). Никаких изменений в лучшую сторону не происходит и сейчас. Более того, действия захватчиков становятся еще более изощренными и нелогичными – и это хорошо заметно по тому, что происходит на оккупированной территории.

Одно из последних "новшеств", которое ввела оккупационная власть, касается школьников. Теперь чтобы ребенок мог посещать школу, требуется заявление обоих родителей – причем не важно, кто из них где находится и живут ли вместе.

В Центре национального сопротивления считают, что это сделано для того, чтобы заставить людей возвращаться на временно оккупированные территории.

"Цель очевидна: затянуть как можно больше людей на ВОТ, провести фильтрацию, запугать, завербовать", – говорят в ЦНС.

Но собеседники OBOZ.UA в оккупации считают, что "не все так однозначно".

"Дело в том, что оккупационная власть сделала все для того, чтобы дети, не дай Бог, не учились дистанционно в украинских школах. В этом они видят большую угрозу. И прямо заявляли: "Там их превратят в партизан и диверсантов!" Россияне панически этого боятся, правда. И были настоящие рейды – вычисляли, в какой семье ребенок не ходит в русскую школу. Родителям грозили отобрать детей, определить их в детдом. И потому непонятно, для чего это нововведение с заявлениями от обоих родителей. Может, мы чего-то еще не знаем", – поделилась с нами жительница оккупированного Бердянска.

Женщина предпенсионного возраста, сама в прошлом педагог, вынуждена была остаться в оккупации для ухода за больным родственником. И она убеждена, что большинство из тех, кто остался в оккупации с детьми, имеют пророссийские взгляды.

"Давайте откровенно: в школе идет обучение по российской программе, много учителей из РФ, в 14 лет украинским детям в обязательном порядке выдают российский паспорт. Какой нормальный родитель на это согласится? Только тот, кто предал Украину. За очень редким исключением. Те, кто думают о будущем своих дочек и сыновей, все же стараются вырваться отсюда", – считает Елена.

Ни пройти ни проехать

Российские захватчики делали все, чтобы не дать украинцам разорвать связь с родными местами, оказавшимися в оккупации. И заставляют жить по "российским правилам". То есть в первую очередь принять гражданство РФ.

Без гражданства страны-агрессора в оккупации не выжить. Кремль планомерно вводил новые и новые правила (и законы), которые фактически затягивали удавку.

Например, без российского паспорта невозможно получить медицинскую помощь и жизненно необходимые лекарства (например, инсулин диабетикам). Невозможно получить пенсию, устроиться на работу. Более того, без паспорта РФ можешь и вовсе потерять последнее – свою квартиру или дом.

Теперь права на жилье нужно подтвердить документами и внести его в Росреестр. Иначе его могут признать бесхозным и национализировать. Фактически – отобрать.

Несмотря на обещания России, что жителей ВОТ, бежавших от войны, "очень ждут дома" – на самом деле это уже не так. Единственная возможность проехать на оккупированную территорию – это пройти фильтрацию в московском аэропорту "Шереметьево". Но в последнее время процент отказов в пересечении границы растет просто в геометрической прогрессии.

Сотрудники ФСБ отсеивают при малейшем подозрении после проверки гаджетов, мониторинга соцсетей, изучения контактов в мобильном и, конечно же, тщательного допроса. Причем не играет роли, есть ли родственники на оккупированной территории или же в России.

"Одно из последних ноу-хау – стали массово запрещать въезд украинцам, которые во время допроса признались, что хотят продать свое жилье. Судя по всему, оккупантами оно важнее, ну и, конечно же, они опасаются, что в регион проникнут диверсанты", – говорит наш собеседник в контрразведке.

Как бы то ни было, но важно понимать: враг делает все, чтобы уничтожить национальную идентичность, заставить отказаться от Украины и принять Россию. Но в то же время уже ограничил приток новых жертв, так как это несет для него массу рисков.