Родственная душа в зависимости от месяца вашего рождения: как найти идеальную пару

Месяц рождения – это доступный способ понять ваш астрологический состав или состав вашего партнера. Каждый из 12 месяцев рождения соответствует двум знакам зодиака и отражает энергию сезонных изменений в течение этого времени года.

Также месяц рождения может влиять на вашу личность и жизненный путь. В отношениях он предлагает космическое понимание ваших эмоциональных потребностей и более глубоких стремлений. О том, как месяц вашего рождения влияет на родство душ, рассказывает OBOZ.UA.

Январь

Если вы родились в январе, вы склонны относиться к любви серьезно. Независимо от того, вы дисциплинированный Козерог или объективный Водолей, вас тянет к партнерам, которые являются стабильными, надежными и эмоционально обоснованными. Вы цените кого-то, кто поддерживает ваши цели и понимает ваши стремления, но также напоминает вам замедлиться и наслаждаться жизнью вне обязательств.

Февраль

Людей, рожденных в феврале, часто тянет к партнерам, которые чувствуют себя несколько иначе, чем обычно. Независимо от того, вы гуманный Водолей, или проницательная Рыба, вас привлекает воображение, эмоциональная осознанность и глубина. Ваш идеальный партнер поймет ваш внутренний мир, будет поощрять ваше творчество и даст вам пространство быть полностью собой, не пытаясь навешивать ярлыки или контролировать вас.

Март

Те, кто родился в марте, лучше всего находят общий язык с добрыми, нежными душами. Будь то Рыбы с воображением, или Овны-новаторы, вы от природы чувствительны. Поэтому вам нужен партнер, который будет терпеливым, интуитивным и эмоционально присутствующим. Когда вы с правильным человеком, любовь чувствуется спокойной и успокаивающей, будто вас понимают, не объясняя все.

Апрель

Если вы родились в апреле, вы преуспеваете с партнерами, которые привносят в вашу жизнь уверенность и страсть. Независимо от того, вы огненный Овен или практичный Телец, вас очень привлекают смелые, энергичные люди и люди, которые не боятся действовать. Идеальный партнер для рожденных в апреле будет уважать вашу независимость и работать над тем, чтобы отношения были увлекательными и эмоционально живыми.

Май

Рожденные в мае люди ценят верность и последовательность превыше всего. Независимо от того, вы прагматичный Телец, или интеллектуальный Близнец, вас тянет к партнерам, которые являются приземленными, ласковыми и надежными. Любовь лучше всего ощущается, когда она проявляется через действия, распорядок дня и тихую надежность, а не через грандиозные жесты.

Июнь

Если вы родились в июне, общение является важным в ваших отношениях. Вас привлекают партнеры, которые открыты, выразительны и интересуются вашими мыслями и чувствами, независимо от того, вы любознательные Близнецы, или сентиментальный Рак. Эмоциональная и ментальная связь идут рука об руку для вас, и любовь часто растет через разговор.

Июль

Люди, рожденные в июле, от природы заботливы и ищут того же в партнере, независимо от того, являются ли они чувствительным Раком, или сияющим Львом. Вас привлекает тот, кто ценит эмоциональную близость, верность и сильное чувство дома. С правильным человеком любовь ощущается теплым, защитным и глубоко успокаивающим.

Август

Рожденные в августе, как правило, привлекают уверенных в себе, щедрых партнеров. Вы хотите кого-то, кто восхищается вашей силой и гордо стоит рядом с вами, не испытывая страха, независимо от того, вы театральный Лев или внимательная Дева. В то же время вы цените партнера, который поощряет эмоциональную честность и уязвимость.

Сентябрь

Если вы родились в сентябре, вас привлекают вдумчивые, эмоционально умные партнеры. Вы цените усилия, поддержку и кого-то, кто уравновешивает вашу склонность к чрезмерным размышлениям. Любовь приносит наибольшее удовольствие, когда она целенаправленная и стабильная, независимо от того, вы внимательная к деталям Дева, или дипломатичные Весы.

Октябрь

Люди, рожденные в октябре, ценят гармонию в своих отношениях, независимо от того, вы очаровательные Весы, или глубокий Скорпион. Вас привлекают партнеры, которые общаются с заботой, ценят справедливость и знают, как пойти вам навстречу. С правильным человеком любовь чувствуется мирной, романтической и эмоционально сбалансированной.

Ноябрь

Люди, рожденные в ноябре, чувствуют глубину и честность в любви. Ваш идеальный партнер не боится интенсивности или эмоциональной правды. Доверие важно для вас, и когда оно есть, любовь ощущается сильным, верным и трансформирующим, независимо от того, вы проницательный Скорпион, или философский Стрелец.

Декабрь

Если вы родились в декабре, вы процветаете с оптимистичными и авантюрными партнерами. Вас тянет к людям, которые поддерживают ваши мечты и рост, одновременно предлагая эмоциональную стабильность. С ними любовь чувствуется безграничной, возвышенной и полной возможностей, независимо от того, вы свободный духом Стрелец или амбициозный Козерог.

