Роберт Максвелл: медиамагнат и мультимиллиардер, родившийся на Закарпатье

Роберт Максвелл – одна из самых загадочных и в то же время трагических фигур в современной мировой истории. Создав одну из крупнейших медийных империй в мире, он неоднократно разорялся, но каждый раз снова поднимался и взлетал еще выше, пока его путь не оборвался в один из самых драматических моментов. Казалось, жизнь этого яркого, крупного, с трубным голосом, резкого, а порой и агрессивного человека проходила у всех на виду. Но сегодня, спустя более чем три десятка лет со дня его смерти, оказывается, что значительная – и наиболее важная ее часть – была скрыта от посторонних глаз, а главные ее тайны, видимо, так никогда и не будут раскрыты. Впрочем, есть и факты, в которых не приходится сомневаться – например в том, что Роберт Максвелл появился на свет на украинской земле.

Менял страны и имена

Человек, которого в наше время знают как Роберта Максвелла, менял имя и фамилию несколько раз в жизни. Он родился 10 июня 1923 года в горном поселке Слатиске-Долы, принадлежащем в то время Чехословакии (сейчас он входит в состав Закарпатской области Украины). Тогда его звали Ян Людвиг Шломович, он был одним из семи детей в еврейской семье – настолько бедной, что мальчик не мог похвастаться даже собственной парой обуви: если Яну нужно было выйти из дома, он одалживал ее у кого-то из старших братьев.

Когда началась Вторая мировая война, родители, выправив ему документы с немецкой фамилией Кох, отправили сына во Францию, где он сначала учился, а потом, когда немного подрос, служил во Французском иностранном легионе – уже под именем Иван дю Морье (в честь марки сигарет). Всю свою большую семью Максвелл потерял во время Холокоста – все они сгинули в газовых печах Освенцима. Впоследствии ему удалось отыскать только чудом выживших двух сестер, поэтому возвращаться домой ему смысла не было. Три года Иван колесил по всей Европе, пока наконец не нашел приют в Великобритании, где его поначалу звали Лесли Джонсом. Он пытался найти себя в разных сферах: из грузчика переквалифицировался в шифровальщика на военной базе, затем стал военным разведчиком, каковым, возможно, и остался на всю жизнь – как известно, люди этой профессии не бывают бывшими. Участвовал в боевых действиях в Северной Африке, за что был удостоен Военного креста за проявленный героизм, который ему вручил маршал Монтгомери, и смог – довольно редкий случай для иностранца – получить британское гражданство.

Империя Максвелла

В марте 1945 года Ян-Иван-Лесли в последний раз сменил имя, став Робертом Максвеллом. Еще через два года, мобилизовавшись и получив от британского правительства 10 тысяч фунтов стерлингов за военные заслуги, он купил свое первое издательство Pergamon Press, профилем которого была научная и научно-популярная литература – с него и начался успешный бизнес-путь будущего медиамагната и миллиардера. К слову, впоследствии именно такие суммы Максвелл, состояние которого оценивалось в миллиардах фунтов, выделил своим сыновьям на старт в бизнесе, справедливо полагая: если с такого капитала когда-то начинал он сам, то и им это удастся.

Встать на ноги и достичь успеха в издательском бизнесе Максвелл смог за пять лет – спустя это время продукцию Pergamon Press можно было купить уже в более чем ста странах, включая Советский Союз. В его руках были не только несколько издательств, но и крупнейшие британские таблоиды – Daily Mirror, Sunday Mirror, New York Daily News и журнал People. Он также владел американским издательством Macmillan Publishers, телекомпанией MTV-Европа, фирмами по производству компьютерных игр в Англии и США и даже футбольными клубами Oxford United и Derby County.

"Барон прессы"

У Максвелла были обширные связи с Советским Союзом – его заинтересовали возможности, которые давала эта страна: в отличие от западных государств здесь не существовало конкуренции. Но, увы, несмотря на то, что Максвелла в СССР радушно встречали и прозвали "бароном прессы", достичь поставленной цели в полном объеме ему не удалось. Издатель приобрел рупор Российского фонда культуры журнал "Наше наследие", который выходил в отменном качестве, поскольку печатался в Лондоне, но заработать на нем хорошие деньги, к котором он привык на Западе, не смог.

"Мещанин во дворянстве"

В 60-х годах Максвелл попытался сделать политическую карьеру – он стал депутатом парламента от Лейбористской партии, но очень быстро охладел к этому роду деятельности, заявив, что политика не для него. Возможно, он лукавил, а причиной его отказа от карьеры стал тот факт, что политическая элита, как он ни старался, так и не начала считать его своим. Высокомерная английская знать, презиравшая его из-за отсутствия титулов и званий, а также заработанных – а не полученных по наследству – капиталов, дала ему обидное прозвище "мещанин во дворянстве". Из ситуации издателю удалось выйти не без изящества: он заявил, что оставляет политику потому, что работать у него получается гораздо лучше, чем вести пустопорожние разговоры.

Поездка на родину

В конце 70-х годов Максвелл решил посетить свою родину – Солотвино: для "книжного барона" не составляло трудности договориться об этом с советскими властями. Правда, в попутчики медиамагнату навязали сотрудника КГБ, но его это не смутило – он знал, как общаться с людьми этого сорта. Несмотря на радушие, которое оказали ему земляки, убожество родного поселка удивило и расстроило Максвелла – это была провинция в худшем смысле этого слова. Медиамагнат предложил солотвинской администрации 60 миллионов фунтов стерлингов для обустройства и облагораживания поселка, но поссовет отказался: его представители не могли принять самостоятельно, а руководство страны восприняло бы такую "подачку" в штыки. Несколько односельчан, которым Максвелл предложил посетить Лондон, отказом ему не ответили, но и в Англию не поехали. Больше он на малой родине не бывал.

Финансовый скандал и угроза банкротства

В 1991 году в империи Максвелла грянул скандал: его, как руководителя, обвиняли в хищении 400 миллионов фунтов стерлингов с пенсионных счетов Mirror Group, из-за чего ее владельцу грозило банкротство. Чтобы покрыть убытки, медиамагнат начал распродавать свой бизнес и, возможно, ему удалось бы наладить свои финансовые дела. В течение своей предпринимательской деятельности он уже несколько раз становился банкротом, но находил способ возродить свой бизнес. Но на этот раз процедура так и не была начата – ей помешала гибель Максвелла, произошедшая при странных и загадочных обстоятельствах. 4 ноября 1991 года он на своей названной в честь одной из дочерей яхте "Леди Гислен" стоимостью 15 миллионов фунтов отправился на Канарские острова, но утром 5 ноября попутчики не обнаружили Максвелла в его каюте. Вскоре спасательные службы достали его тело из воды – никаких признаков насильственной смерти следствием обнаружено не было.

Несчастный случай, самоубийство или убийство?

Смерть Максвелла окутана тайной, которую до сих пор никому не удалось разгадать, – однозначного ответа на вопрос, умер он в результате несчастного случая, покончил жизнь самоубийством или был убит, не существует. У каждой из этих версий есть сторонники, которые отстаивают ее буквально с пеной у рта. Если верить много лет работавшей вместе с Максвеллом политическому редактору журнала Mirror Джулии Лэнгдон, не было другого такого человека, который настолько мало был бы склонен к суициду, как ее шеф. А вот редактор другой принадлежавшей Максвеллу газеты – Daily Mirror – Рой Гринслейд придерживался иной точки зрения. "Он был человеком, который не смог бы смириться с позором тюрьмы и репутацией лжецы и вора, а ведь он знал, что это произойдет", – говорил Гринслейд. Впрочем, существует и версия, согласно которой Максвелла убили спецслужбы, тайным агентом которых он был (называют прежде всего МОССАД) или против которых работал (здесь говорят об арабских страна)х. Сам издатель еще при жизни яростно отрицал свою причастность к подобным организациям, да и доказательства таких предположений нет, а без них они не более чем слухи и домыслы.

Почти государственные похороны

Максвелл долгие годы помогал Израилю, инвестируя значительные средства в издательские, фармацевтические и компьютерные компании. С учетом заслуг его похоронили в Иерусалиме на Елеонской горе, ему устроили прощание почти на государственном уровне – в церемонии принимали участие премьер-министр Ицхак Шамир и президент Хаим Герцог.

Трагическая судьба детей

У Максвелла и его жены Элизабет (в семье ее назвали Бетти), с которой он познакомился еще во время службы во Франции, когда она была студенткой Сорбонны, родилось девять детей – Максвелл хотел воссоздать свою собственную, утраченную во время войны семью. Увы, двух из них ждала трагическая судьба: их первенец, Майкл, умер в возрасте 23-х лет после многолетней комы, в которую он впал в результате автокатастрофы, а дочь Карин скончалась от лейкемии, когда ей исполнилось всего 3 года. Элизабет Максвелл ушла из жизни в 2013 году в возрасте 92-х лет.