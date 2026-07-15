Ринат Ахметов приобретёт квартиру для учёного Михаила Высоцкого, чьё жильё было разрушено в результате российского обстрела

Основатель Благотворительного фонда и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов принял решение приобрести и передать новую квартиру киевскому ученому и популяризатору науки Михаилу Высоцкому. Мужчина остался без жилья после масштабной российской атаки на столицу 2 июля 2026 года.

Видео дня

Кандидат физико-математических наук, доцент КНУ имени Т. Шевченко Михаил Высоцкий чудом уцелел во время обстрела, однако его дом сгорел дотла. Кроме того, огонь полностью уничтожил уникальный семейный архив, который собирался более 150 лет: книги, картины известных украинских художников, семейные фотографии и научные труды нескольких поколений. Узнав о трагедии, Ринат Ахметов решил лично помочь Михаилу, потомку выдающихся украинских учёных.

"История Михаила Высоцкого привлекла внимание господина Ахметова, который поручил нам, своему Фонду, связаться с учёным и популяризатором науки и выяснить, чем мы можем ему помочь. Сейчас они в отчаянии. Главная потребность – в новом жилье. Господин Ахметов принял решение приобрести Михаилу Высоцкому новую квартиру в Киеве. Наша задача – сделать это до начала учебного года, чтобы уже в сентябре Михаил имел возможность продолжать заниматься наукой и развивать свой YouTube-канал", – подчеркнула председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Нам очень приятно поддержать Михаила. Мне было интересно пообщаться с ним лично, мы говорили об истории его семьи, которая, к сожалению, также пострадала от обстрелов, и, конечно, о науке. Михаил – выдающийся ученый, который простым языком объясняет очень сложные вещи.Он делился тем, как популяризирует науку среди молодежи, а сегодня крайне важно уделять внимание молодому поколению, поощрять их, в частности, к научной деятельности, ведь это инвестиция в будущее нашей страны", – отметила генеральный директор Фонда Ксения Сухова.

С первых дней полномасштабной войны Михаил оставался в Киеве. Для него, коренного киевлянина, остаться в родном городе в самые тяжелые времена было личным решением. С 2022 года он видел, как враг разрушает Киев, а в 2026-м беда пришла и в его дом. Первый удар рядом с домом выбил окна и двери, повредил фасад здания. Однако вторая атака оказалась гораздо страшнее.

"Во время этого "прилета" я лежал в своей постели и почувствовал взрыв. Сразу появилось пламя и стекло, которое полетело мне в лицо. Это невероятная удача, что я отделался лишь несколькими порезами", – вспоминает Михаил момент трагедии.

Эта утрата также приостановила научно-просветительскую деятельность физика. С 2023 года Михаил активно развивает собственный YouTube-канал о науке, который уже набрал более миллиона просмотров. Из-за отсутствия техники, спокойствия и элементарных бытовых условий запись новых видео стала невозможной.

"Каждый день приходится решать огромное количество проблем. Очень трудно снимать новые видео, потому что для этого нужно и время, и вдохновение, и спокойствие, и соответствующих условий, когда я могу сосредоточиться именно на физике, когда могу сосредоточиться на том, каков наш мир, не думая о восстановлении документов, деньгах, квартире, о том, как помочь родителям", – признается учёный.

Благодаря решению Рината Ахметова учёный получит собственное жильё, что позволит Михаилу вернуться к научной работе и любимому проекту по популяризации физики среди молодёжи.

Фонд Рината Ахметова поддерживает развитие молодого поколения. Помощь талантливым учёным сегодня – это инвестиция в будущее украинской науки, а также весомый вклад в развитие потенциала молодёжи, её знаний и возможностей.