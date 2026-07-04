Ринат Ахметов получил личную награду от омбудсмена

По инициативе Дмитрия Лубинца была учреждена награда "За защиту прав человека", и первые 10 лауреатов уже получили эту награду, среди которых – председатель Верховной Рады, Норвежский совет по делам беженцев, Программа развития ООН в Украине (ПРООН) и четыре украинских бизнесмена, один из которых – Ринат Ахметов.

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Об этом сообщается на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook.

"Для нас большая честь получить эту награду. Экосистема Рината Ахметова уже 4 года является надежным партнером Офиса омбудсмена Украины, поскольку человек и его права – ценность, лежащая в основе нашей бизнес-философии. Это партнерство позволяет создавать системные решения, которые помогают людям восстанавливать свои права, возвращаться к полноценной жизни и строить будущее", – отметила Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова и общественной организации "Сердца Азовстали".

Фонд Рината Ахметова и общественная организация "Сердце Азовстали" уже давно реализуют совместные инициативы с Офисом омбудсмена Украины. В частности, сотрудничество охватывает поддержку защитников Мариуполя, защиту прав военнопленных и ветеранов, Музей "Голоса мирных", проект "Дневник Екатерины Савенко", а также программы для молодежи, возвращающейся с временно оккупированных территорий и после депортации.