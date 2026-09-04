Ринат Ахметов подарил автомобиль Александре Паскаль

Ринат Ахметов подарил автомобиль юной гимнастке Александре Паскаль, которая лишилась ноги в результате российского ракетного обстрела, но после длительной реабилитации вернулась в спорт. Для семьи Паскаль новый автомобиль — это важная поддержка в повседневной жизни. Он поможет Саше с большим комфортом добираться на тренировки, реабилитацию, учебу и соревнования, где она представляет Украину.

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"Это просто невероятно! Это классная машина. У нас и раньше была машина, но она была сильно повреждена в результате ракетного удара. А теперь мама сможет меня везде возить. Огромное спасибо за это", — поделилась впечатлениями Александра.

"Саша нуждается в постоянной реабилитации, ездит на тренировки, а также на соревнования, где представляет нашу страну. Теперь с таким подарком от Рината Ахметова ей будет значительно удобнее, учитывая, что она постоянно использует протез. Рината Ахметова поразили ее жизнестойкость, жажда жизни и невероятное желание тренироваться несмотря ни на что, поэтому он принял решение комплексно ее поддерживать. В целом помощь детям, пострадавшим от войны, является очень важным направлением работы Фонда", — отметила Ксения Сухова, генеральный директор благотворительной организации.

Перед вручением автомобиля Сашу ждал еще один особенный момент — совместная тренировка с олимпийской призеркой и чемпионкой мира по художественной гимнастике Анной Ризатдиновой. Спортсменки вместе работали над хореографией, элементами упражнений и техникой. Анна дала Саше профессиональные советы и подчеркнула, что её сила характера вдохновляет не только детей, но и взрослых.

"Я горжусь нашим знакомством. Если Саша находит в себе силы, то мы, взрослые, просто обязаны тоже их найти. В своей академии я очень часто привожу детям пример Саши, когда после обстрелов у них нет сил и вдохновения тренироваться. Саша действительно является великим примером, источником вдохновения и мотивации. Мы должны сделать всё, чтобы Саша представляла нашу страну на Паралимпиаде. Я считаю, что у Саши очень большие шансы, и мир должен узнать её историю", — говорит Анна Ризатдинова.

В 2022 году жизнь Александры Паскаль навсегда изменила война. Девушка получила тяжелое ранение во время российского ракетного обстрела Затоки и лишилась ноги. После длительной комы и реабилитации она смогла вернуться к любимой спортивной гимнастике.

Фонд Рината Ахметова системно поддерживает Александру на её пути к новым победам. Ранее основатель Фонда приобрел для девушки и её семьи квартиру в Киеве. Также Фонд совместно с футбольным клубом "Шахтёр" реализовал проект Dance of Freedom.

История Александры — пример силы духа и способности двигаться вперед, несмотря на самые тяжелые испытания. А системная поддержка помогает ей не останавливаться, достигать новых целей и строить свое будущее в Украине.