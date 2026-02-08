РФ введет новые поборы для жителей оккупированной Луганской области – ЦНС

Российские захватчики продолжают все больше усложнять жизнь на временно оккупированных территориях. В частности, в Луганской области оккупанты обяжут жителей многоквартирных домов платить взносы за капитальный ремонт жилья.

Видео дня

Такую практику россияне хотят внедрить уже с 2027 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Террор мирного населения

Оккупационная администрация в Луганской области уже готовит соответствующую "законодательную базу". Захватчики преподносят это решение как стандартную практику России и необходимый шаг для "восстановления жилищного фонда".

Формально инициативу объясняют критическим состоянием домов: 85% из более чем 12 тысяч многоквартирных домов нуждаются в капремонте. Сейчас основные работы финансируются через так называемый Фонд развития территорий. Однако вместо реального восстановления разрушенного войной жилья расходы планируют перевести непосредственно на жителей оккупированных территорий, большинство из которых находится в сложном социально-экономическом положении.

Таким образом оккупанты фактически снимают с себя ответственность за последствия боевых действий и многолетней деградации инфраструктуры. В условиях низких доходов, безработицы и отсутствия прозрачного контроля новые взносы рискуют превратиться не в механизм восстановления, а в очередное финансовое бремя для жителей захваченных территорий.

Подобная практика свидетельствует о системном подходе оккупационных властей к сворачиванию социальных обязательств, когда последствия войны и управленческих провалов переводятся на гражданское население.

Напомним, захватчики продолжают терроризировать людей во временно оккупированном Мариуполе. На этот раз россияне хотят сровнять с землей исторический район города. Оккупанты уже утвердили план, согласно которому снесут один из последних исторических районов Мариуполя – Гавань.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном городе также планируют сровнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!