Результаты говорят сами за себя: Клименко рассказал о модернизации системы оповещения тревоги

В 2025 году в Украине реализовали проект дифференцированного оповещения о воздушных угрозах, который позволил громадам, удаленным от фронта, получить десятки дополнительных суток без тревог, а также модернизировать систему, сократив время передачи сигнала до 15 секунд. Суть проекта в том, что сигнал об опасности поступает только в те районы, где зафиксирована реальная угроза.

О результатах проекта с дифференцированными оповещениями рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он назвал его одним из важнейших в сфере гражданской защиты.

Министр пояснил, что целью этого решения является уменьшить время вынужденных простоев для бизнеса и объектов критической инфраструктуры в общинах, опасности для которых фактически нет, а также снизить психологическое воздействие на граждан.

"Результаты говорят сами за себя. Громады, отдаленные от фронта, получили десятки дополнительных суток без тревог. Наиболее показательный пример зафиксировали в общинах Днепропетровской области – суммарно более 100 суток без сигналов о воздушных атаках", – рассказал Клименко.

Министр сообщил, что отдельные общины Сумщины были более 50 суток без этих сигналов, а в Черкасской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях экономия составила 2-4 недели.

"Кроме этого, модернизация системы оповещения позволила сократить время передачи сигнала об опасности. Теперь для этого нужно всего 8-15 секунд, вместо нескольких минут, что существенно повышает скорость и эффективность реагирования", - заявил Клименко.

Он сообщил, что сейчас дифференцированное оповещение о воздушных тревогах введено по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года в Украине начали вводить новую систему оповещения о воздушной тревоге. Нововведения в оповещении заключаются в том,что сигнал передается в отдельный район области, где зафиксировали вражеский беспилотник или работает ПВО.

