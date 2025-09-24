Резкое похолодание, дожди и заморозки: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

Начиная с 24 сентября в Украине начала существенно меняться погода. Холодный атмосферный фронт принес существенное понижение температуры в западные регионы.

Уже 25 сентября атмосферный фронт сдвинется к южной части Украины. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду часть Украины уже находится в облачности холодного атмосферного фронта, потому на западе страны температура опустилась до +10 градусов, в то время как на востоке еще держится тепло около +28 градусов. Однако уже 25 сентября атмосферный фронт сдвинется к южной окраине Украины и принесет с собой небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток.

К пятнице вся территория Украины будет принадлежать сухой солнечной, но холодной погоде. В течение 25 сентября дожди возможны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины. Температура воздуха начнет выравниваться, в связи с чем жаркая погода на востоке и юге Украины сменится резким похолоданием.

25 сентября в Украине ожидается в течение дня +12…+16 градусов, в южной части +15…+19 градусов. В ближайшую ночь на западе и севере вероятны заморозки на почве, а в ночные часы 26-27 сентября заморозки волнами распространятся на центр и восток.

