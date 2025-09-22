На Украину надвигается масштабное похолодание: синоптик назвала 'переломную' дату. Карта

22 сентября в Украину пришло осеннее равноденствие. Синоптик Наталья Диденко напомнила, что отныне ночи будут становиться длиннее дней, а впереди украинцев ждут холод, дожди, туманы и короткое световое время. В то же время она подчеркнула, что настоящие осенние мрачные будни еще не наступили, ведь впереди теплые дни октября.

Об этом Диденко сообщила в своем Telegram-канале. Она с юмором отметила, что слово "равноденствие" звучит значительно приятнее, чем "равноденствие", ведь второй вариант ассоциировался бы с грустью. Синоптик призвала украинцев радоваться этому природному явлению и добавила, что во Вселенной действуют неизменные законы и справедливость.

"Сегодня пришел к нам – День осеннего равноденствия! Уже вот-вот ночи будут удлиняться, мы будем жаловаться на слишком много темноты, на холод, дожди, туманы, старые маршрутки, малые зарплаты, большие очереди утром в метро, на голые деревья и скользкие тротуары, на политических кумиров, на друг друга и на не такие прогнозы. Все это будет, но не скоро. Потому что еще впереди много осени, и день еще яркий и красивый, и солнце есть, и холод хотя и подбирается, однако еще же будет октябрь!" – объяснила Диденко.

Погода в Украине 23 сентября

По словам Диденко, 23 сентября в целом в Украине еще побудет теплая сухая солнечная погода. Температура воздуха составит в течение дня +24... +29 градусов.

Однако уже на северо-западе, на Волыни и Ровенщине, во вторник появится тенденция к похолоданию — там температура воздуха уже ожидается ниже, +19...+22 градуса, и даже пройдет дождь.

В Киеве 23-го сентября ожидается прекрасная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков.

С середины недели придет похолодание

А уже со среды, 24 сентября, начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину.

"Дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы, в Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным", – говорится в сообщении.

Диденко отметила, что похолодание совсем близко. После тепла в +25... +27 градусов в Украину придет похолодание +13...+17 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю, с 22 по 28 сентября 2025 года. Ожидается, что теплые дни сменятся холодными и ветреными уже с середины недели.

