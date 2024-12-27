Может пролетать снежок: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января погода в Украине будет преимущественно сухой, лишь в некоторых областях возможен небольшой мокрый снег. Очагом зимы будут оставаться Карпаты, а на остальной территории страны в последний день этого года и в первый день следующего будет достаточно тепло.

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Об этом OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, отметив, что в настоящее время погода в Украине остается достаточно стабильной. 31 декабря в большинстве областей осадков не ожидается, только в северных, восточных, Волынской, Ривненской, Полтавской и Днепропетровской областях днем 31 числа и ночью 1 января может быть небольшой мокрый снег.

"Но это будут такие небольшие осадки, но чуть-чуть может пролетать снежок, но он мокрый, и долго он задерживаться не будет", – отметила Птуха.

Температура воздуха днем 31 декабря составит 0-6 градусов тепла, а на юге страны даже до +9 градусов. Немного прохладнее будет только в северной части, там термометры покажут от 3 мороза до 3 тепла в дневные часы. В новогоднюю ночь по стране будет от 3 градусов тепла до 3 мороза.

1 января в Украине будет очень тепло для этого месяца – от +3 до +8 градусов днем, а в южной части и на Прикарпатье до +11.

"Очаг зимы остается в Карпатах, там ночью 2-7 мороза, а днем около нуля градусов. Там в принципе снежный покров задержится. Остальные области, немножко может снег 31 днем нападать, но долго, все равно, он держаться не будет. Потому что видим, что первого числа у нас очень такой мощный плюс", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине погода в последние выходные 2024 года, 28 и 29 декабря, будет относительно теплой, местами с небольшой минусовой температурой ночью. Существенных осадков также не предвидится – разве что облачная туманная погода кое-где спровоцирует туман.

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