Режиссер фильма 'Москва на Гудзоне' Пол Мазурски: внук эмигранта из Украины

Кинокарьера Пола Мазурски является одной из самых продолжительных в Голливуде – она растянулась на целых 60 (!) лет. За это время он успел проявить себя в качестве стендап-комика, актера, сценариста и режиссёра, получившего четыре номинации на "Оскар", и стать обладателем звезды своего имени на голливудской "Аллее славы". Критики ставят в заслугу Мазурски то, что он смог интерпретировать изменения американского образа жизни 60-х, а его фильмы стали "барометром десятилетия 70-х". Главная идея его картин звучит просто и сложно одновременно: человек должен быть счастлив, а счастье в представлении его поколения было связано с любовью и сексом.

Ранняя любовь к кинематографу

Ирвин Мазурски родился в нью-йоркском Бруклине 25 апреля 1930 года в еврейской семье украинского происхождения – в Америку с запада Украины приехал дед будущей голливудской звезды. Его отец Дэвид был чернорабочим, а мать Джин Гершон – пианисткой. Именно она поощряла увлечение сына искусством кино и даже иногда позволяла ему прогуливать занятия в школе, чтобы они могли вместе сходить в кинотеатр на просмотр очередного фильма. Тогда Ирвин и решил, что хочет связать свою жизнь с кинематографом, и очень скоро смог воплотить свою мечту в жизнь.

Дебют в кино, театре и кинодраматургии

Свою карьеру в кино Мазурски начал не за камерой, а перед ней. Во время учебы в Бруклинском колледже он получил невероятный для 22-летнего молодого человека шанс – роль в фильме Стэнли Кубрика "Страх и вожделение", который стал дебютом не только для него, но и для режиссера. Мазурски решил взять творческий псевдоним и сменить данное ему при рождении имя Ирвин на Пол, под которым его и ждал успех.

Желая получить профессиональное образование, Мазурски поступил на знаменитые актерские курсы Ли Страсберга, параллельно работая в нью-йоркских театрах и на телевидении. Он демонстрировал фантастическую работоспособность, совмещая работу актера и режиссера: снялся в роли несовершеннолетнего преступника Эммануэля Стокера в экранизации романа Эвана Хантера "Школьные джунгли", поставил в качестве режиссера постановку "Безумная из Шайо", стал участником стендап-дуэта "Игорь и Х". Тогда же Мазурски попробовал свои силы в кинодраматургии – его наняли для написания сценариев в популярном в то время шоу Дэнни Кея. Тем не менее всего этого ему казалось мало, и он решил расширить свои профессиональные горизонты.

Лос-Анджелес – новые горизонты

В 1959 году Мазурски переехал в Лос-Анджелес, где изучал киноискусство в Университете Южной Калифорнии. Его неуемная творческая натура требовала выхода, поэтому он организовал еще один стендап-дуэт "Второй город", в котором его партнером был Ларри Такер. Тогда же он сделал первый шаг в кинорежиссуре – снял свой первый фильм "В прошлом году в Малибу", ставший пародией на популярную картину "Последний год в Мариенбаде". Значительное место в творчестве Мазурски занимали пародии, и это может многое рассказать о характере самого актера и режиссера. Превыше всего он ценил в людях чувство юмора и, хоть и в шутку, утверждал, что не смог бы провести и часа рядом с человеком, который его лишен. Неудивительно, что фильмы Мазурски вполне можно отнести к жанру "человеческой комедии" – в меру психологичные, в меру смешные, искренние, реалистичные и романтические, их можно назвать свидетельством эпохи, рассказывающим о людях 60-70-х годов прошлого века.

Переломный момент в карьере

Мазурски мечтал о карьере кинорежиссера, но на "фабрике грез" долгое время использовали только его талант сценариста – здесь они с Такером добились серьезного успеха. Например, сочиняли тексты для пользующегося большим успехом шоу Monkeys ("Обезьяны"), чья пародия на Beetles оказалась настоящим хитом.

Переломным моментом в карьере Мазурски стал эпизод с написанным им вместе с Такером сценарием, который он снабдил, в расчете на обещанную ему постановку, собственными режиссерскими пометками. Однако в постановке ему отказали, а сценарий с его разработкой продали другой студии. Это было серьезным ударом по самолюбию Мазурски. Он разорвал творческие отношения с Такером и уехал в Италию, а вернувшись, снял сразу четыре фильма подряд.

Тема сексуальной революции

Один из самых известных фильмов Мазурски – "Боб, Кэрол, Тед и Элис", рассказывающий о двух парах, занимающихся экспериментами со свободной любовью (одну из главных ролей сыграла Натали Вуд), имеет непосредственное отношение к личной жизни режиссера. Его идея возникла у Мазурски после того, как он и его жена Бетси попали на занятия, которые должны были помочь "найти себя" в этой деликатной сфере. В результате появился фильм, раскрывающий популярную в то время тему сексуальной революции. Картина получила четыре номинации на "Оскар", в том числе и за режиссуру, отметили киноакадемики и работы актеров – Эллиота Гудла и Дайаны Кэннон, а за самим Мазурски окончательно закрепилась репутация мастера на все руки: актера, режиссера и сценариста.

"Москва на Гудзоне"

Личные мотивы, хоть и не такие явные, есть и у другого – самого известного – фильма Мазурски: "Москва на Гудзоне", который многие критики считают своеобразной местью родине его предков. Будучи потомком эмигранта с запада Украины, режиссер чувствовал связь с исторической родиной, которая в его время входила в состав Советского Союза. На страну, которая очень интересовала режиссера, он решил посмотреть со свойственной ему иронической точки зрения, рассказав историю невозвращенца, циркового музыканта Володи Иванова (его роль досталась Робину Уильямсу), решившего попытать счастья, оставшись в Америке во время гастролей. Интересно, что собственную страну режиссер тоже не идеализировал – его герой очень быстро понял, что там есть свои сложности и трудности, но возвращаться обратно в "лагерь" не захотел. Одну из ролей в картине сыграл другой невозвращенец – Савелий Крамаров.

"Следующая остановка – Гринвич-Виллидж"

Работал Мазурски и как актер: он снимался как в собственных фильмах, где играл эпизодические роли, так и картинах других режиссеров. Самыми известными стали его работы в кинолентах "Звезда родилась", "Путь Карлито", "Майами-рапсодия" и в телевизионных проектах "Клан Сопрано", "Умерь свой энтузиазм", "Опять и снова". Он также озвучивал мультфильмы – последней его работой в этом жанре стал Кролик в "Кунг-фу панде-2".

Сам о себе Мазурски лучше всего рассказал в автобиографическом фильме "Следующая остановка – Гринвич-Виллидж", истории о молодом человеке, который уезжает из родительского дома в Бруклине, чтобы начать карьеру актера, и автобиографии, которую он написал незадолго до смерти. Пола Мазурски не стало 13 декабря 2013 года – он умер в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай от онкологического заболевания, ему было 84 года. У него остались жена Бетси и дочь Джилл, обе снимались в его картинах в ролях второго плана. Еще одна дочь режиссера, Мэг, скончалась за четыре года до этого.