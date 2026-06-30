Ретроградный Меркурий в Раке разжигает семейные драмы для четырех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий в Раке начнётся 29 июня 2026 года. Что бы ни произошло до этой даты, всё может измениться во время ретроградного движения.

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Бывшие партнеры могут вернуться, чтобы поколебать нынешние отношения. Предложения по работе и финансовые проекты могут сорваться, если вы не будете осторожны. Что ещё важнее, семейные драмы и проблемы дома выплеснутся наружу, пишет OBOZ.UA.

По словам астрологов, четыре знака зодиака столкнутся именно с семейными драмами.

Овен

Овны, будьте осторожны в поисках ответов. Вы можете узнать больше, чем рассчитывали, поскольку ретроградный Меркурий встряхивает ваш четвертый дом — дом и семью. Что-то в вашей семейной истории кажется непонятным. Желание узнать больше захватит ваш разум и сердце. Ваша готовность прояснить ситуацию вызывает восхищение, но это может привести к неожиданным открытиям. Это также может быть столь же сложно, как узнать о других членах семьи, о которых вы не знали.

Телец

Телец, следите за тем, что говорите, и говорите то, что думаете. Помните этот совет, когда ретроградный Меркурий затрагивает ваш третий дом общения и взаимоотношений с братьями и сёстрами. Независимо от того, просто ли вы разговариваете или строите планы, что-то из сказанного вами может пойти не по плану. Ваш тон, тема разговора или время могут быть неподходящими; также у вас могут возникнуть проблемы из-за того, как кто-то из членов семьи выразился. Независимо от того, кто что сказал, ваше взаимодействие с членами семьи пойдет не по плану. В частности, вы можете испытывать напряженность в отношениях с братьями и сестрами. Недоразумения и неправильные интерпретации могут временно нарушить ваши семейные узы.

Весы

Весы, люди, которые должны вас поддерживать, могут оказаться вашими конкурентами. Обратите внимание на то, как выглядит ваша семья, когда ретроградный Меркурий проходит по вашему десятому дому успеха и популярности. Вы могли бы одержать большую победу, например, получить повышение по службе, награду или публичное признание своего таланта. Вместо того чтобы проявлять свою поддержку и восхищение, некоторые члены семьи могут вести себя на удивление пассивно-агрессивно. Их отчужденность и хладнокровие отталкивают. Ретроградный Меркурий просит вас подумать об этом.

Стрелец

В течение следующих нескольких недель, Стрельцы, вы будете испытывать потерю контроля. Члены семьи будут бороться за власть, когда ретроградный Меркурий пройдет в обратном направлении через ваш восьмой дом связей, наследия и власти. Скрытые мотивы будут раскрыты, особенно когда вы и ваша семья будете спорить о том, кто что должен получить. Некоторые члены семьи могут чувствовать, что имеют право на определенные вещи или имущество. Другие члены семьи могут чувствовать, что им что-то должны, например, финансовую помощь или чьё-то время. Нездоровая динамика, такая как настраивание людей друг против друга или выбор любимчиков, может достичь точки кипения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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