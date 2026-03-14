Ретроградное движение Юпитера: кому из знаков зодиака повезет больше всего

10 марта 2026 года ретроградное движение Юпитера завершилось. Для тех, кто следит за астрологическими изменениями, слово "ретроградный" вызывает как минимум любопытство, а в некоторых случаях и повышенную бдительность, по большей части из-за ретроградности технологичной и коммуникабельной планеты Меркурия.

Какие знаки зодиака привлекают удачу, когда завершается ретроградное движение Юпитера, расскажет OBOZ.UA.

Овен

Во время ретроградного движения Юпитера, между 11 ноября и 10 марта, вы, возможно, переосмыслили некоторые аспекты этого роста. Вы, возможно, поставили под сомнение некоторые принципы, на которых вы строили новую жизнь.

Когда Юпитер завершает свое ретроградное движение, выровненный с дружелюбным Сириусом, самой яркой звездой на небе, связанной с древними знаниями, наступают яркие моменты. Вы можете связаться с предком или духовным наставником, чье послание пробуждает более глубокое ощущение внутреннего знания о вашем происхождении. Это осознание вашего прошлого может стать катализатором для вас, чтобы продолжать строить жизнь на более прочном и более воспитательном фундаменте.

Рак

Поскольку Юпитер находится в прямом направлении в вашем первом доме личности, вы можете почувствовать прозрение относительно своей личности или чувства идентичности. Самая яркая звезда на небесах, Сириус, будет сильно активирована, посылая вам лучи мудрости. В течение следующих недель вы можете почувствовать связь с духовным проводником, ангелом или предком, послание которого принесет ощущение глубокого внутреннего знания.

Между 10 марта и 29 июля Юпитер в Раке продолжает защищать вас и вдохновлять на действия, которые могут привести к личностному росту. Смелые шаги, которые вы делаете в своей жизни, в частности в карьере, могут привести к прочной профессиональной основе, которая продлится долгие годы. Поскольку Юпитер действительно реагирует на искреннее чувство благодарности, подсчет ваших благословений также является воротами к связи с его защитной энергией.

Весы

В период ретроградного движения Юпитера, между 11 ноября и 10 марта, вы почувствовали вдохновение остановиться и поразмышлять над достигнутым вами ростом. Некоторые из ваших проектов, возможно, замедлились или приостановились, что требовало переосмысления или энергичного перенаправления.

Поскольку Юпитер движется прямо в вашем профессиональном секторе, Весы , все будет на вашей стороне! Вы можете заключить сделку, партнерство или получить похвалу за хорошо выполненную работу. Эти месяцы идеально подходят для постановки амбициозных целей и обеспечения своего следа, поскольку Юпитер повышает ваш успех и публичную видимость.

Козерог

С 9 июня 2025 года Юпитер украшает ваш сектор отношений (седьмой дом). Эти отношения – романтические или профессиональные – могли быть полезными для вашей души и, возможно, даже для вашего профессионального успеха. Некоторые, однако, могли быть на паузе, пока вы тихо размышляли о своем подходе к ним, поскольку Юпитер стал ретроградным 11 ноября.

Поскольку счастливый газовый гигант начнет двигаться вперед 10 марта, вы можете почувствовать больше ясности в отношении своих чувств или подхода к этим связям. Вы можете начать или продолжить удачное сотрудничество, которое принесет вам профессиональный успех или личностное развитие. Если вы рассматривали возможность более романтических отношений с кем-то особенным, есть также возможность построить любящую и заботливую связь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

