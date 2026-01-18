Решите быть счастливыми! Гороскоп для Рыб на 2026 год

Рыбы – мечтатели. Вы привлекательны и двигаетесь с грацией танцора. Также вы неуловимый оборотень – мастер иллюзий. У вас прекрасное воображение, и вы хорошо понимаете эмоции других. Больше, чем любой другой знак, ваша уверенность и успех базируются на вашей вере в то, что вы имеете все необходимое.

Работа

В этом году жизнь будет такой легкой, что вы можете расслабиться. Не делайте этого. Ваша способность раскрывать свои творческие таланты будет лучшей за более чем десять лет! Вы найдете возможности проявить свои таланты легче, чем раньше. Посетите художественную школу или изучайте дизайн, высокотехнологичное обучение или видеоигры. Что бы вы ни выбрали, это будет отличным толчком вперед! Осенью вы вступаете в 12-месячное окно, в течение которого можете получить повышение или пойти на лучшую работу. Даже ваше здоровье укрепится в этот период.

Отношения

Романтика благословенна в этом году! Вы будете рады возможностям исследовать светские события, заниматься искусством и путешествовать, чтобы завести увлекательные новые отношения. Это также может произойти через путешествия или встречи с людьми из других культур и стран. Рассчитывайте на больше возможностей в этом году развлечься и насладиться! Спорт на свежем воздухе, особенно пешие прогулки, будут привлекательными. Вы увидите, что ваше чувство юмора обострилось, что позволит вам оценить танец жизни во всей его красе.

Дом

В этом году вы будете чувствовать себя экономными. Это не значит, что для этого есть причина, но Сатурн, который путешествует через ваш Денежный Дом, может создать эти чувства. По иронии судьбы, Юпитер, планета, связанная с богатством и ростом, даст вам противоположное сообщение. Вы потратите деньги, делая свой дом более элегантным. Ваши отношения с детьми будут полезными, и вы будете гордиться ими. Отпусков будет много, что даст вам возможности для семейных поездок, однодневных поездок и отдыха на выходные. Создайте приятные воспоминания для всех. Решите быть счастливыми.

Мантра Рыб на 2026 год

"Меня ждут развлечения, удовольствие и полезная работа!"

Ваши счастливые дни в 2026 году

21, 22 января

17, 1, 19 февраля

16, 17, 18 марта

13, 14 апреля

10, 11, 12 мая

6, 7, 8 июня

4, 5, 31 июля

1, 2, 27, 28, 29 августа

24, 25 сентября

21, 22, 23 октября

17, 18, 19 ноября

15, 16 декабря.

