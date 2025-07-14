'Рекордная' жара, но с грозами: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 15 июля, будет рекордно жаркой во всех регионах страны. На юге и юго-востоке прогнозируют от +33 до +37 градусов. В то же время в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами.

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Об этом сообщила украинский синоптик Наталка Диденко в прогнозе погоды, опубликованном на своем канале в Telegram. Кроме того, по ее словам, есть также вероятность локальных дождей в северной части Украины утром и ночью.

На востоке Украины днем столбики термометров будут показывать +30..+34 градуса, на севере +27..+30 градусов, в центральной части +28..+33 градуса, в западных областях +24..+28 градусов.

Как отметила синоптик, юг, восток, значительная часть центральных областей будет принадлежать длительное время к сухой жаркой воздушной массе.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза, однако в течение дня во вторник будет сухо, ожидается +28..+30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе большую часть территории Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурных рекордов в этом году не предвидится.

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