Ребенок с инвалидностью: может ли военнослужащий уволиться со службы и как это сделать

Наличие у военнослужащего ребенка с инвалидностью дает законное право на увольнение с военной службы в условиях военного положения. Однако самого факта инвалидности недостаточно.

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Для реализаций этого права необходимо соблюдение четко определенных законом условий и правильно оформленный пакет документов. OBOZ.UA рассказывает, как военнослужащий, у которого есть ребенок с инвалидностью может уволиться со службы.

Ключевые условия для увольнения

Согласно п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", увольнение по семейным обстоятельствам в данном случае возможно при одновременном выполнении двух условий:

Возраст и статус: ребенку еще не исполнилось 18 лет, и ему официально установлена инвалидность.

Отсутствие других попечителей: у военнослужащего отсутствуют другие лица, которые по закону обязаны воспитывать ребенка (например, второй из родителей).

Таким образом, законодательство требует подтверждения не только состояния здоровья ребенка, но и фактического отсутствия иных обязанных лиц.

Какие документы необходимо предоставить

Для оформления увольнения военнослужащий подает рапорт по командованию с приложением подтверждающих документов. Перечень документов формируется индивидуально с учетом состава и обстоятельств конкретной семьи, но базовый комплект включает:

Свидетельство о рождении ребенка (для подтверждения родственной связи и возраста);

Медицинские документы, подтверждающие факт установления ребенку инвалидности;

Документы, подтверждающие отсутствие других лиц, обязанных воспитывать ребенка (например, решение суда, свидетельство о смерти второго родителя, выписка из реестра и т. д.).

Что делать в случае отказа командования

Если военнослужащий имеет законные основания и предоставил полный пакет документов, но командование отказывает в увольнении или затягивает рассмотрение рапорта, такие действия или бездействие являются противоправными. В этой ситуации военнослужащий имеет право обжаловать решение или бездействие руководства в установленном законом порядке.

Напомним, Деснянский районный суд Чернигова отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен, наложенном на военнообязанного за неявку по повестке. Мужчина обжаловал решение, заявив, что фактически не получал повестку.

Также OBOZ.UA сообщал, что жителя Полтавской области наказали за использование поддельного документа об инвалидности супруги для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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