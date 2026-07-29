Реабилитация в Карпатах: компания "Интерпайп" Пинчука организовала для ветеранов оздоровительный отдых в формате приключений

Компания "Интерпайп" организовала для своих ветеранов 8-дневный оздоровительный отдых в Карпатах в приключенческом формате. Работодатель пригласил на ретрит военнослужащих, получивших тяжелые ранения и нуждающихся в длительном восстановлении после демобилизации. Такие мероприятия – часть корпоративной политики реабилитации ветеранов, которую последовательно внедряет компания Виктора Пинчука, пишет РБК.Украина

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Программа реинтеграции ветеранов в "Интерпайп" предусматривает медицинское, психологическое и юридическое сопровождение, а в случае ухудшения здоровья – подбор нового рабочего места. От ветерана не требуют возвращаться на работу сразу после демобилизации. Возвращение начинают с лечения и реабилитации в корпоративном Центре поддержки ветеранов, при необходимости привлекают внешних специалистов.

"Мы работаем на результат и подбираем то, что лучше всего подходит конкретному ветерану: для одного – это семейные мероприятия по выходным, для другого – сеансы с психологом, для третьего – спорт, поэтому мы развиваем адаптивные спортивные команды, а кому-то для адаптации нужны ретриты, подобные этому в Карпатах", – рассказывает директор по коммуникациям и куратор корпоративной Патронатной службы Людмила Новак.

При разработке программы реабилитации были учтены психическое и физическое состояние защитников. Большинство участников получили тяжелые ранения на фронте, однако даже они поднялись на гору и попробовали рафтинг. Для психологической разгрузки использовалась арт-терапия. На протяжении всего ретрита ветеранов сопровождали наставники, которые также являются ветеранами, и психолог.

Подобное мероприятие провели впервые, но результаты превзошли ожидания организаторов.

"Самое главное – после поездки остается ощущение, что от нас не отказываются. Есть много программ, нам помогают, о нас заботятся, нас снова берут на работу. И это действительно очень важно для нашего восстановления", – рассказал ветеран Николай Приходько.

В настоящее время в "Интерпайп" работает более 200 ветеранов. Благодаря комплексной программе поддержки и реинтеграции около 75 % демобилизованных сотрудников возвращаются и продолжают работать в компании. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составляет около 50 %.