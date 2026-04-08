Разведчики получили партию FPV-дронов 'Тень' от сети 'Подорожник'

Сеть аптек "Подорожник" постоянно доказывает, что она относится к социально ответственному бизнесу. Это очень важно в это непростое для Украины время, когда мы отражаем российскую вооруженную агрессию. Имеем надежный тыл, который помогает защитникам нашей земли.

Вместе с партнерами из общественных организаций "Национальный центр трансформации Украины" и "Национальный совет военнослужащих и ветеранов" сеть аптек "Подорожник" сделала еще один вклад, чтобы усилить ударную мощь украинских воинов: была передана очередная партия FPV-дронов "Тень" для 120 отдельного разведывательного полка.

"Тень" – это ударный беспилотник, отличающийся высокой мобильностью и точностью поражения целей на поле боя. Их использование позволяет эффективно уничтожать вражеские позиции, что является критически важным для успешного выполнения боевых задач, – говорит командир экипажа БПЛА 120 орп. – Спасибо, сети аптек "Подорожник" за эффективное оружие, благодаря которому успешно отражаем нападение врага. Ваша помощь – пример неравнодушия, ответственности, патриотизма и единства украинского народа".

Следует заметить, что "Подорожник" реализует много проектов поддержки украинских воинов: это – БПЛА различных типов, специальный транспорт, ремонтную технику и оборудование.