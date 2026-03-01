Растут быстро и укрывают стены: топ 3 вьющихся растения для сада

Пустой забор или голая стена могут испортить даже самый тщательно продуманный сад. К счастью, проблему можно решить без масштабных перестроек – достаточно высадить быстрорастущие вьющиеся растения.

Они не только украшают участок, но и создают живую зеленую завесу, наполняя пространство ароматом и цветом. Вот три растения, которые садоводы чаще всего советуют для озеленения стен и изгородей.

Жасмин

Звездчатый жасмин – деревянистая лиана с блестящими темно-зелеными листьями и белыми цветами, имеющими насыщенный сладкий аромат. Ее ценят за декоративность в течение всего года.

Садовница Бекки Пинк советует: "Звездчатый жасмин будет идеальным вариантом. Его нужно высадить в большой горшок с хорошим дренажем – он имеет прекрасный аромат".

Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) также высоко оценивает это растение. В описании указано: "Эта привлекательная, ароматная, самотечная вечнозеленая лиана в последнее время встречается все чаще и оказалась более выносливой, чем считалось ранее. Глянцевые зеленые листья имеют кремовые вкрапления и в прохладную погоду приобретают розовые оттенки. В течение двух месяцев лета появляются гроздья сладко пахнущих белых цветов, похожих на жасмин".

Звездчатый жасмин подходит как для высадки в грунт, так и для больших контейнеров.

Клематис

Клематис известен многообразием сортов и обильным цветением. Его советуют для создания ярких вертикальных акцентов.

Садовница Ганн Сейлз отмечает: "Его корни не любят утреннего солнца, поэтому их нужно притенять".

"Мои любимцы – клематисы. Есть огромный выбор цветов, форм и размеров цветов, есть вечнозеленые и листопадные сорта. У меня несколько растут в больших горшках на южном участке и цвели даже в ноябре", – прокомментировала эксперт Салли Бинстед.

Клематис нуждается в солнце для надземной части и затененных корнях – это главное условие успеха.

Плетистые розы

Розы давно стали символом английского сада.

Садовница Синди Синглтон советует: "Я бы установила шпалеру возле этой стены и посадила розу Дэвида Остина под названием "Гертруда Джекилл". Она очень красивая, любит солнечные места, это невысокий плетистый сорт с потрясающими розовыми цветами и очень сильным ароматом".

Эти розы нуждаются в крепкой опоре, регулярной подкормке и солнечном расположении.

