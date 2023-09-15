Блог | Раненым защитникам нужна помощь: кровопролитные бои продолжаются
Снова буду просить вас о помощи.
Продолжаются кровопролитные бои.
Много погибших и очень много тяжелораненых.
Борты с ранеными привозят каждый день.
Бойцы без рук и ног, с двойной, с тройной ампутацией и часто вообще все конечности ампутированы.
Многие бойцы обгорели и с другими страшными ранами. Это ужасная боль, бессонные ночи и тяжелое восстановление
Волонтеры просят помочь с приобретением одежды в больнице для раненых, потому что чаще бойцов привозят налегке и не всем родные могут привезти.
Нужны футболки, кофты, брюки, тапки, обувь.
Раненых очень много!
И еще очень нужно помочь подразделению аэроразведки:
Два дрона Мавик 3
Рации Моторолла
Зарядные станции и тепловизор
Каждое воскресенье отправляем посылки на фронт.
Оплатила и отправили прожекторы для пограничников – 76 150 тыс грн, оплатила разведывательный дрон Сирко – 154 тыс грн (35 дней на сборку), два прицела – 39 тыс и 47 тыс грн, две зарядные станции – 41800 и 22 тыс грн, 7 т 5 т на запчасти для авто, 11 тыс на ремонт автомобиля и дальномер - 41700 грн
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390 Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253