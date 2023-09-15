Снова буду просить вас о помощи.

Продолжаются кровопролитные бои.

Много погибших и очень много тяжелораненых.

Борты с ранеными привозят каждый день.

Бойцы без рук и ног, с двойной, с тройной ампутацией и часто вообще все конечности ампутированы.

Многие бойцы обгорели и с другими страшными ранами. Это ужасная боль, бессонные ночи и тяжелое восстановление

Волонтеры просят помочь с приобретением одежды в больнице для раненых, потому что чаще бойцов привозят налегке и не всем родные могут привезти.

Видео дня

Нужны футболки, кофты, брюки, тапки, обувь.

Раненых очень много!

И еще очень нужно помочь подразделению аэроразведки:

Два дрона Мавик 3

Рации Моторолла

Зарядные станции и тепловизор

Каждое воскресенье отправляем посылки на фронт.

Оплатила и отправили прожекторы для пограничников – 76 150 тыс грн, оплатила разведывательный дрон Сирко – 154 тыс грн (35 дней на сборку), два прицела – 39 тыс и 47 тыс грн, две зарядные станции – 41800 и 22 тыс грн, 7 т 5 т на запчасти для авто, 11 тыс на ремонт автомобиля и дальномер - 41700 грн

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390 Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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