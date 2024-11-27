"Радуйтесь несмелому солнышку": синоптик пообещала украинцам в среду потепления после самой холодной ночи

Ночь на 27 ноября во многих областях Украины, в том числе и в Киеве, была самой холодной за неделю. Но уже днем в среду температура воздуха повысится, а существенные осадки – маловероятны.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. В течение дня 27 ноября она ожидает по Украине от 2 мороза до 4 тепла. Самая теплая погода – в западных областях (+4...+7) и на Закарпатье, а также на юге Крыма (+7...+9 градусов).

Эксперт предупредила жителей запада Украины о вероятности небольшого дождя. На севере и в Винницкой области может пройти небольшой мокрый снег. В остальных регионах без осадков.

В Киеве 27 ноября в дневные часы не исключен небольшой мокрый снег и температура от 0 до -2 градусов.

"В дальнейшем ожидается незначительное повышение температуры воздуха", – спрогнозировала Диденко.

"Кутайтесь, дышите в шарф на улице, радуйтесь несмелому солнышку, присматривайтесь к новым милым игрушкам на елку или елочку, понемногу убирайте, потому что Николай придет и будет неудобно перед стариком, приготовьте заранее ему в торбу нужные донаты, берегите себя – еще немного и скоро декабрь, переход на будущую весну", – написала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха считает, что завершение последней недели ноября и начало декабря пройдут под влиянием поля высокого давления, то есть антициклона. Какой будет погода в первом зимнем месяце в Украине – читайте по ссылке.

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