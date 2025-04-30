Раде предлагают разрешить украинцам в возрасте 60+ заключать контракт с ВСУ: какие условия

Верховной Раде предлагают разрешить украинским гражданам старше 60 лет заключать контракт с ВСУ. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали народные депутаты.

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Инициатором изменений выступил секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, текст законопроекта №13229. Он отметил, что такое решение является ответом на запрос общества, ведь в условиях войны многие мотивированные и опытные граждане стремятся быть полезными, однако действующие законы создают для этого препятствия.

"Законопроект предусматривает предоставление возможности подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров в возрасте 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ", – говорится в сообщении.

Контрактники будут иметь возможность занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младших или старших офицеров (при увольнении со службы после 1 января 2015 года).

Для военнослужащих старше 60 лет контракт будет заключаться на один год с возможностью его продления. Офицеры этой возрастной категории могут подписать контракт только после одобрения их кандидатуры Генеральным штабом ВСУ. Для этой категории граждан предусмотрен двухмесячный испытательный срок, в случае непрохождения которого контракт будет расторгнут.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу", – отметил Костенко.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект (№13209), в котором предлагает предоставить дополнительный ежегодный отпуск – 30 дней тем военнослужащим, которые могли уволиться, но остались служить.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Украины приняло проект закона, вносящего изменения в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определяя критерии предоставления отсрочки от военной службы студентам.

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