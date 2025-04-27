'Только ради денег не стоит': у Reuters опросили новобранцев программы 'Контракт 18-24' о мотивации служить

Средний возраст украинских военных на поле боя составляет 45 лет. Полномасштабное вторжение страны-агрессора длится уже три года, а демобилизации украинским защитникам в ближайшем будущем ожидать не стоит. Для того чтобы хоть немного облегчить это положение, военно-политическое руководство страны и ввело программу "Контракт 18-24". Однако украинских юношей идти на войну стимулируют отнюдь не преимущества этой программы.

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Об этом свидетельствует соответствующий опрос Reuters. Как отмечает издание, "щедрую зарплату, премию и беспроцентный заем на жилье трудно продать молодежи", если речь идет о самом большом конфликте в Европе со времен Второй мировой войны.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов утверждает, что много мотивированной молодежи стало в ряды ВСУ задолго до начала программы "Контракт 18-24". Поэтому он не ожидал, как много людей в возрасте от 18 до 24 лет придет к украинским защитникам с началом действия программы.

Однако пришла такая молодежь не в погоне за деньгами и вообще денежное вознаграждение "не является достаточной мотивацией для войны", говорит он.

"Надо бороться за друзей, за семью, за будущее, а не за миллион гривен", – уверен Сергей.

Первым участником программы "Контракт 18 - 24" стал 18-летний Юрий Бобрышев. Когда ему было 15, парень бежал из оккупированной Волновахи в Донецкой области. Там погиб брат Юрия.

"Я видел слишком много тел погибших. Как только я уехал, я захотел пойти воевать", – говорит Юрий.

Другой доброволец – 20-летний Павел Брошков – имеет шестимесячную дочь Полину. Он хочет уберечь своего ребенка от ужасов войны. Сам он рос во время русско-украинской войны, поэтому не хочет, чтобы дочь знала, что значит "война", или даже слышала слово.

Павел считает военную службу своим долгом, хотя его молодая жена боится за судьбу мужа.

А деньги, которые он получит по контракту, не будут лишними: парень мечтает купить квартиру для своей семьи.

Остальные пять участников, опрошенные Reuters, заявили, что хотят не сколько заработать (хотя это нелишне), сколько защитить родину. Также среди мотивов упоминаются возможность построить военную карьеру и иметь больший контроль над своей судьбой, чем просто быть призванными.

Первый опыт имитации артиллерийских обстрелов и атак с беспилотников стал для некоторых шоком, отмечает издание.

"Это как TikTok и реальная жизнь: есть большая разница. На видео это выглядит так круто, так легко, а на самом деле это не так", – цитирует агентство слова 24-летнего Захария Шатько, товарища Павла Брошкова.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на утверждение российских пропагандистов об "освобождении Курщины", украинские военные продолжают свое продвижение на территории Российской Федерации. В частности, идет операция и в Курской области. Впрочем, обстановка в данном районе складывается не лучшим образом.

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