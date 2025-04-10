Кабмин хочет прикрыть еще одну лазейку от мобилизации: кто из студентов не получит отсрочку от армии

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о внесении изменений в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые касаются вопроса: кто из студентов может получить отсрочку от призыва на военную службу, а кто – нет.

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Подробнее о правительственной инициативе и зачем она понадобилась рассказывает OBOZ.UA.

Лазейка от мобилизации высшего уровня

Через полгода после начала полномасштабной войны с Россией, в сентябре 2022 года, отечественная система высшего образования столкнулась с интересным феноменом: украинские вузы неожиданно заполонили потенциальные дарования мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые внезапно "воспылали" любовью к различным наукам. При этом они предпочитали дневную форму обучения.

В 2021 году во все вузы Украины на бакалаврат (проще говоря, на первый курс) поступило 223 тыс. соискателей высшего образования. Из них студентов-мужчин в возрасте 25-60 лет – 4479 человек.

Но уже в 2022 году, при общем количестве поступивших на бакалаврат 236 тыс. человек, мужчин в возрасте 25-60 лет оказалось уже 24 377. То есть в пять с половиной раз больше, чем годом ранее. Далее – больше. В 2023 году при 281 тыс. поступивших – 53 056 студентов военнообязанного возраста. То есть почти пятая часть всех поступивших.

При этом мужчин на контрактной форме обучения стало на 82% больше, чем до войны. Причем если брать по возрасту: до 29 лет – больше в 3 раза, 30-39 лет – в 14 раз, а в возрасте свыше 40 лет – в 17 раз.

Причины такого образовательного феномена лежат, собственно, на поверхности. Студенты, которые учатся на дневной форме, по закону получали отсрочку от призыва в армию.

Впрочем, стоит отметить, что в 2024 году количество взрослых претендентов на получение высшего образования, поступающих в вузы, резко сократилось. Всего 20 253 человек – в два раза меньше, чем годом ранее. Но дело в том, что в мае 2024 года вступил в силу закон об усилении мобилизации, и в нем прописали ограничения по вступлению в вузы. В частности, отменили отсрочку для тех, кто поступает для получения второго, третьего образования, или для получения более низкого уровня образования, чем уже имеется.

Но лазейка от мобилизации была прикрыта не полностью. В базовом законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ничего не было прописано об ограничениях для студентов. Это создавало правовые коллизии и предпосылки для судебных исков на тему "На каком основании нарушаются мои конституционные права на получение образования?".

В правительстве это наконец-то решили исправить и привести ситуацию с отсрочками для студентов, говоря по-научному, к единому знаменателю.

"Мы рекомендовали изменения в закон Украины о мобилизации. Цель предложений от нашего министерства – уменьшить риски использования образования как способа уклонения от мобилизации", – сказал, комментируя законопроект, министр образования и науки Оксен Лесовой.

В законопроекте вспомнили про ПТУ и колледжи

В высших учебных заведениях к правительственной инициативе относятся с пониманием.

"Не принимать людей в возрасте, если они успешно сдали экзамены, нет юридических оснований. Хотя всем все понятно. Если человек идет в магистратуру – еще ладно, но если взрослый мужчина поступает на первый курс вместе с 17-летними... Тут все ясно", – говорит OBOZ.UA декан факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Харьковского национального университета им. Каразина Сергей Шульга.

По его мнению, чтобы решить данную проблему, на время военного положения необходимо законодательно ограничить поступление в вузы мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

"На период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы. В частности, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины, которая касается права на образование. Но такие ограничения должны быть предусмотрены специальным законодательством – что учеба на стационаре не всегда дает права на отсрочку", – говорит, в свою очередь, OBOZ.UA Сергей Войченко, управляющий партнер в адвокатском объединении "Войченко и Дульский".

Стоит отметить, что в правительственном законопроекте "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования" предусмотрены положения, которые касаются не только учебы в вузах, но и в профтехучилищах и колледжах.

Ранее подобную лазейку от мобилизации как-то не учитывали. Просто, наверное, никому не приходило в голову, что в ПТУ или колледж, куда обычно поступают 15-летние юноши и девушки, может пойти учиться дядька, который годится учащимся в отцы.

В статью 23 "Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации" предлагают внести следующие нормы для учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования:

– отсрочку от мобилизации будут предоставлять тем, кто на момент поступления в учебное заведение не достиг 25-летнего возраста;

– отсрочку от мобилизации будут предоставлять тем, кто впервые получает образовательный уровень и учится на дневной или дуальной форме (дуальное обучение – вид профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая – на базе образовательной организации).

Что касается соискателей высшего образования, то тут ограничения по возрасту не устанавливаются. В отношении учебы в вузах законопроект фактически дублирует положения закона об усилении мобилизации – право на отсрочку получают студенты, которые впервые получают образование на определенном уровне: бакалаврат, магистратура, аспирантура и интернатура. При этом, если ты уже окончил магистратуру по физике, то поступить на бакалаврат филфака ты, конечно же, можешь, но отсрочка тебе не грозит.

В ближайшее время правительственный законопроект должен быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Но следует отметить, что все, кто уже поступил и учится сейчас, имеют отсрочку: закон обратной силы не имеет.