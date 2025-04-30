Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ: названа новая крайняя дата

Верховная Рада приняла закон, продлевающий срок добровольного возвращения на службу для военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ). Новый крайний срок – 30 августа 2025 года.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. За законопроект №13177 проголосовали 282 депутата. Документ регулирует, как поступать с теми, кто оставил службу, но готов вернуться.

"Совет поддержал №13177 - урегулирование отдельных вопросов по военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года. За основу и всего – 282", - говорится в сообщении.

Основные положения документа:

во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, кто покинул и не вернулся к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечения и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);

продолжается действие механизма добровольного возвращения в службу до 30 августа 2025 года. С момента продления военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и гарантии, установленные законодательством Украины;

вернувшиеся военнослужащие могут продлить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

военнослужащий которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Напомним, в период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись 21 тысяча 100 военнослужащих. Это стало возможным благодаря закону, декриминализирующему первое дезертирство и самовольное оставление части.

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