В Киеве предложили останавливать движение метро во время минуты молчания. Подробности

В Киеве предложили останавливать движение поездов метрополитена каждый день в 9:00 с целью чествования Героев. Отмечается, что такой жест станет знаком уважения и благодарности ко всем, кто отдал жизнь за Украину.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение рассмотрели депутаты, оно должно набрать 6 тысяч голосов за 60 суток со дня регистрации.

Остановка метрополитена во время минуты молчания

"В соответствии с Указом Президента Украины №143/2022, ежедневно в 9:00 объявляется минута молчания в память всех погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в тексте.

Автор петиции, с целью чествования Героев и поддержания национальной традиции памяти, предложил ввести ежедневную кратковременную остановку движения поездов столичного метро в 9:00.

В это время на станциях и в вагонах подземки транслировать звуковое сообщение о минуте молчания. А также предусмотреть согласование мероприятия с соответствующими службами для обеспечения безопасности движения.

"Такой жест станет знаком уважения и благодарности от жителей столицы ко всем, кто отдал жизнь за Украину", – отметил автор петиции.

Как сообщал OBOZ.UA, что мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую функцию. Отныне оно сообщает о минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

