Работает даже без связи: МВД представило приложение 112

Министерство внутренних дел разработало официальный сервис экстренной помощи – приложение 112, которое работает даже без мобильной связи.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Приложение 112 уже доступно для загрузки на платформах Android и iOS.

"В критической ситуации вы звоните через приложение – и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу", – объяснил глава МВД.

Клименко обратил внимание на то, что перед началом пользования приложением обязательно необходимо пройти авторизация.

Министр отметил, что приложение 112 может быть особенно полезным в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала, в районах со слабым или нестабильным покрытием, во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

"Мы будем расширять функциональность 112. Среди следующих шагов – опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей", – добавил Клименко.

Глава МВД отметил, что 112 дает возможность получить помощь при любых условиях, даже когда другие каналы связи недоступны, все персональные данные сервиса защищены.

"Приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов", – уточнил он.