Пышная и вкусная паска по рецепту Оли Поляковой: готовится элементарно
Домашние паски – символ светлого праздника Пасхи. Готовить их можно из разного теста, но лучше всего – на молоке, так они будут пышными, ароматными и вкусными.
Оля Полякова поделилась на YouTube рецептом пышной и удачной домашней паски, которую сможет приготовить каждый.
Ингредиенты:
Для опары:
- 300 мл молока
- 300 г муки (с высоким % белка, от 13 до 16);
- 75 г живых дрожжей
- 1 ч.л. сахара
Для теста:
- 18 яиц: 18 желтков, 9 белков
- 550 г сахара
- 1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 13 до 16)
- 400 г сливочного масла
- цедра 1 лимона
- цедра 2 апельсинов
- сок 2 апельсинов
- ваниль
- 5-7 г соли
- изюм, замоченный в коньяке или в воде
Для глазури:
- 9 холодных яичных белков
- 11 ст.л сахара
Способ приготовления:
1. Опара: возьмите 300 мл молока, осторожно смешайте с 75 г дрожжей и добавьте 300 г муки, чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска! Также добавляем к опаре 1 чайный л сахара, хорошенько все перемешиваем и оставляем ее "отдохнуть" на 30 минут в темном и тихом месте.
2. Тесто: разделите желтки и белки 9 яиц, отставьте белки на глазурь, а желтки отправляйте в комбайн. Сюда же добавьте еще 9 яиц и белки, и желтки, и высыпьте 550 г сахара. Все это смешиваем до высокой пены. После этого мелко натираем цедру 2 апельсинов и выжимаем из них сок, берем насадку для замешивания теста, добавляем в созданную яичную массу нашу опару, и потихоньку замешиваем тесто, добавляя цедру апельсина и вводя муку.
3. Пока замешивается тесто, замочите изюм в коньяке или воде на один час. Небольшими кусочками добавьте в замешивающееся тесто 400 г сливочного масла и немного ванили. При необходимости добавьте в тесто молоко или сок или, напротив, муку. Оставьте замешанное тесто "отдохнуть" на 20 минут и после этого вымешивайте его еще 10-15 минут. И теперь – снова ждем! Но теперь 30 минут пока тесто подойдет, добавьте изюм.
4. Осторожно выложите тесто на смазанный маслом коврик и разделите его так, чтобы в каждой форме оно занимало не более 1/3 места. Тесто в форму лучше выкладывайте в форме шарика. Накройте паски в формочках полотенцами и оставьте еще на 30 минут.
5. Разогрейте духовку до 190С и поставьте выпекаться на 15 минут, затем убавить до 160-170С и выпекайте еще 30 минут, открывать нельзя духовку!
6. Глазурь: возьмите 9 холодных яичных белков, добавьте 11 ст.л сахара и взбейте их до пены.
Украсьте еще теплые паски глазурью и посыпкой!
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