Пышная и вкусная паска по рецепту Оли Поляковой: готовится элементарно

Домашние паски – символ светлого праздника Пасхи. Готовить их можно из разного теста, но лучше всего – на молоке, так они будут пышными, ароматными и вкусными.

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Оля Полякова поделилась на YouTube рецептом пышной и удачной домашней паски, которую сможет приготовить каждый.

Ингредиенты:

Для опары:

300 мл молока

300 г муки (с высоким % белка, от 13 до 16);

75 г живых дрожжей

1 ч.л. сахара

Для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков

550 г сахара

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 13 до 16)

400 г сливочного масла

цедра 1 лимона

цедра 2 апельсинов

сок 2 апельсинов

ваниль

5-7 г соли

изюм, замоченный в коньяке или в воде

Для глазури:

9 холодных яичных белков

11 ст.л сахара

Способ приготовления:

1. Опара: возьмите 300 мл молока, осторожно смешайте с 75 г дрожжей и добавьте 300 г муки, чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится паска! Также добавляем к опаре 1 чайный л сахара, хорошенько все перемешиваем и оставляем ее "отдохнуть" на 30 минут в темном и тихом месте.

2. Тесто: разделите желтки и белки 9 яиц, отставьте белки на глазурь, а желтки отправляйте в комбайн. Сюда же добавьте еще 9 яиц и белки, и желтки, и высыпьте 550 г сахара. Все это смешиваем до высокой пены. После этого мелко натираем цедру 2 апельсинов и выжимаем из них сок, берем насадку для замешивания теста, добавляем в созданную яичную массу нашу опару, и потихоньку замешиваем тесто, добавляя цедру апельсина и вводя муку.

3. Пока замешивается тесто, замочите изюм в коньяке или воде на один час. Небольшими кусочками добавьте в замешивающееся тесто 400 г сливочного масла и немного ванили. При необходимости добавьте в тесто молоко или сок или, напротив, муку. Оставьте замешанное тесто "отдохнуть" на 20 минут и после этого вымешивайте его еще 10-15 минут. И теперь – снова ждем! Но теперь 30 минут пока тесто подойдет, добавьте изюм.

4. Осторожно выложите тесто на смазанный маслом коврик и разделите его так, чтобы в каждой форме оно занимало не более 1/3 места. Тесто в форму лучше выкладывайте в форме шарика. Накройте паски в формочках полотенцами и оставьте еще на 30 минут.

5. Разогрейте духовку до 190С и поставьте выпекаться на 15 минут, затем убавить до 160-170С и выпекайте еще 30 минут, открывать нельзя духовку!

6. Глазурь: возьмите 9 холодных яичных белков, добавьте 11 ст.л сахара и взбейте их до пены.

Украсьте еще теплые паски глазурью и посыпкой!

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