Пять мифов о микроволновке, в которые до сих пор верят многие люди: их пора забыть

Сегодня микроволновая печь является незаменимым помощником для хозяек на кухне. С помощью этой техники даже ребенок сможет подогреть или приготовить себе еду.

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Однако существуют определенные мифы о якобы вредности микроволновки, которая влияет на здоровье человека. OBOZ.UA отвергает самые распространенные выдумки и объясняет почему они не правдивы.

Микроволновка излучает радиацию, которая вредит здоровью – это миф

Микроволновое излучение – это неионизирующее излучение. Оно не способно изменять структуру клеток или вызывать рак. К тому же оно не выходит за пределы печи, если дверца исправна.

Еда из микроволновки становится "радиоактивной" – это миф

Микроволны лишь двигают молекулы воды, создавая тепло. Никаких изменений на молекулярном уровне, кроме нагревания, не происходит. Пища не может стать "радиоактивной" – это физически невозможно.

Микроволновка вызывает бесплодие или импотенцию – это миф

Это выдумка, которая не имеет никакого научного подтверждения. Стоит отметить еще раз, что излучение не выходит за пределы устройства, и не влияет на репродуктивную систему.

Микроволновка вредит электронике вокруг – это миф

Излучение микроволновки не влияет на другие устройства.

Беременным женщинам нельзя пользоваться микроволновкой – это миф

Нет никаких доказательств, что микроволновка вредит беременным или плоду. Если устройство исправно – это безопасно для всех, в том числе для детей и беременных.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отмыть без химии микроволновую печь за считанные минуты и как очистить сковороду от нагара и жира без химии.

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