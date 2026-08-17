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Путь от эвакуации к материнству: Екатерина Капустенко рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Екатерина делится своей историей, чтобы поддержать тех, кто задумывается об усыновлении
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Екатерина Капустенко отправилась в Польшу, чтобы помогать украинским детям, спасавшимся от войны, а встретила там своих будущих дочерей. Анастасию и Ксению забрали из биологической семьи. Из-за проблем с документами они долгое время жили в приюте, а после начала полномасштабной войны их эвакуировали в Польшу. Именно там судьбы сестер пересеклись с Екатериной. Впоследствии девочки назвали её мамой. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Екатерина – преподавательница музыки из Харькова. В начале полномасштабной войны она помогала эвакуировать людей. Впоследствии она переехала в Польшу и работала с украинскими детьми из интернатных учреждений. Там она увидела, насколько глубоки травмы детей, оставшихся без родительской опеки, и присоединилась к созданию для них украинской школы.

Екатерина – преподавательница музыки из Харькова

"Мы видели подростков, которые не умели читать, писать или даже хорошо понимать украинский язык. Тогда поняли, что нужно создать школу. Нам удалось открыть украинскую школу прямо в отеле", – рассказывает Екатерина. Знакомство с двумя сестрами из Одесской области стало для женщины судьбоносным. Она признается, что почувствовала сердцем – это её дети.

"Буквально на второй неделе моя Ксюша подошла, обняла меня и говорит: "А ты будешь моей мамой?"", – вспоминает женщина.

После этих слов сомнений уже не осталось. Екатерина решила сделать всё возможное, чтобы удочерить девочек. Однако путь к этому был непростым. Она была внутренне перемещённым лицом, не имела собственного жилья, а процедура усыновления во время войны оказалась сложной.

"Я в тот момент была в Варшаве, у меня нет жилья, вариантов их забрать нет. Плюс это 23-й год. Я обращаюсь к их воспитателю: как же мне все это сделать? А она говорит, что до конца войны усыновление запрещено. И тогда отчаяние было сильным, потому что, понимаете, год, два, три прошло, а ты ничего сделать не можешь", – вспоминает она.

Анастасию и Ксению изъяли из биологической семьи

Впоследствии Екатерина узнала, что девочек готовят к передаче в другую семью. Казалось, судьба уже все решила за них. Но женщина не сдалась. Она поехала в Одессу и начала борьбу за право стать для сестер мамой.

"Как только я её увидела, сразу поняла: она целеустремлённая, добрая, классная и весёлая. Мне хотелось проводить с ней больше времени. Сначала мы не могли говорить прямо "мама" и "ты", мы ещё учились. Но сейчас я уже привыкла. Это моя мама", – говорит Ксения.

Сегодня Екатерина делится своей историей, чтобы поддержать тех, кто задумывается об усыновлении. Она убеждена: не стоит бояться сложных процедур и бюрократических препятствий. Самое главное – прислушиваться к своему сердцу и сделать всё возможное, чтобы ребёнок, оставшийся без родительской заботы, обрёл семью.

Смотрите историю Екатерины и её дочерей здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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Редакционная политика