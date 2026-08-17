Путь от эвакуации к материнству: Екатерина Капустенко рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Екатерина Капустенко отправилась в Польшу, чтобы помогать украинским детям, спасавшимся от войны, а встретила там своих будущих дочерей. Анастасию и Ксению забрали из биологической семьи. Из-за проблем с документами они долгое время жили в приюте, а после начала полномасштабной войны их эвакуировали в Польшу. Именно там судьбы сестер пересеклись с Екатериной. Впоследствии девочки назвали её мамой. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Екатерина – преподавательница музыки из Харькова. В начале полномасштабной войны она помогала эвакуировать людей. Впоследствии она переехала в Польшу и работала с украинскими детьми из интернатных учреждений. Там она увидела, насколько глубоки травмы детей, оставшихся без родительской опеки, и присоединилась к созданию для них украинской школы.

"Мы видели подростков, которые не умели читать, писать или даже хорошо понимать украинский язык. Тогда поняли, что нужно создать школу. Нам удалось открыть украинскую школу прямо в отеле", – рассказывает Екатерина. Знакомство с двумя сестрами из Одесской области стало для женщины судьбоносным. Она признается, что почувствовала сердцем – это её дети.

"Буквально на второй неделе моя Ксюша подошла, обняла меня и говорит: "А ты будешь моей мамой?"", – вспоминает женщина.

После этих слов сомнений уже не осталось. Екатерина решила сделать всё возможное, чтобы удочерить девочек. Однако путь к этому был непростым. Она была внутренне перемещённым лицом, не имела собственного жилья, а процедура усыновления во время войны оказалась сложной.

"Я в тот момент была в Варшаве, у меня нет жилья, вариантов их забрать нет. Плюс это 23-й год. Я обращаюсь к их воспитателю: как же мне все это сделать? А она говорит, что до конца войны усыновление запрещено. И тогда отчаяние было сильным, потому что, понимаете, год, два, три прошло, а ты ничего сделать не можешь", – вспоминает она.

Впоследствии Екатерина узнала, что девочек готовят к передаче в другую семью. Казалось, судьба уже все решила за них. Но женщина не сдалась. Она поехала в Одессу и начала борьбу за право стать для сестер мамой.

"Как только я её увидела, сразу поняла: она целеустремлённая, добрая, классная и весёлая. Мне хотелось проводить с ней больше времени. Сначала мы не могли говорить прямо "мама" и "ты", мы ещё учились. Но сейчас я уже привыкла. Это моя мама", – говорит Ксения.

Сегодня Екатерина делится своей историей, чтобы поддержать тех, кто задумывается об усыновлении. Она убеждена: не стоит бояться сложных процедур и бюрократических препятствий. Самое главное – прислушиваться к своему сердцу и сделать всё возможное, чтобы ребёнок, оставшийся без родительской заботы, обрёл семью.

Смотрите историю Екатерины и её дочерей здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.