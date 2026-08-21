"Пусть вместе с женой покажет пример": Резников выступил за обязательную мобилизацию женщин и получил ответ. Видео

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что необходимо ввести обязательную мобилизацию женщин в армию. Тогда, по его словам, "мобилизационный ресурс сразу увеличится вдвое".

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Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода. Однако такое предложение возмутило граждан, и они предложили экс-министру подать собственный пример защиты страны.

Что сказал бывший министр обороны

Алексей Резников выступил за обязательную мобилизацию женщин. В интервью СМИ он заявил, что женщины могут служить в армии не только в качестве медперсонала, но и, например, быть операторами дронов и "легко сидеть в бункере". И тогда, по его словам, "мобилизационный ресурс сразу увеличится вдвое".

"Сегодня женщины могут служить в армии – не только в качестве медперсонала. Не нужно штурмовать позиции, женщинами могут управлять дронами, легко сидеть в бункере", – заявил Резников.

А мужчин, соответственно, тогда "можно передислоцировать с тыловых позиций ближе к фронту". Если так поступить, то "этот вопрос сразу решится вдвое быстрее".

Поэтому Резников призвал Верховную Раду внести изменения в законодательство о том, что общая военная обязанность защищать страну возлагается на всех граждан – мужчин и женщин.

"Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. Обязательная мобилизация всех. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Тогда можно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которыми женщины могут овладеть совершенно легко, и им не нужно идти на поле боя. Они занимают многие позиции в тылу, связанные с обеспечением, и тогда мужчин можно передислоцировать с тыловых позиций ближе к фронту", – сказал Резников.

Однако он подчеркнул, что начинать нужно прежде всего с информационной кампании, чтобы сформировать в обществе понимание необходимости защиты страны как мужчинами, так и женщинами.

В качестве примера он привёл государство Израиль, где обязанность защищать страну ложится как на мужчин, так и на женщин.

Однако такое предложение вызвало возмущение и гнев у пользователей. В комментариях они предложили бывшему министру самому вместе с женой показать пример защиты страны.

"С какого тактического направления он и его жена пишут?", "Почему Резников со своей женой до сих пор не мобилизовались?", "Пусть сам с женой и детьми покажет пример для начала", "Свою жену уже отправил?", "Его жена уже мобилизовалась?" — пишут комментаторы.

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