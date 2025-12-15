Пункты несокрушимости на АЗК Ukrnafta помогают Одесской и Николаевской области преодолеть последствия обстрелов энергетики

Крупнейшая сеть АЗК в Украине UKRNAFTA поддерживает жителей Одессы, Николаева, Одесской и Николаевской областей, пострадавших в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Автозаправочные комплексы компании открыты для всех, кто нуждается в тепле, свете или подзарядке.

Все АЗК UKRNAFTA работают с резервным питанием от генераторов, а 30 автозаправочных комплексов в регионах функционируют в режиме пунктов несокрушимости.

Для всех посетителей сеть в пострадавших регионах предлагает 50% скидку на кофе, хот-доги, бургеры и сэндвичи на АЗК UKRNAFTA.

Для служб, которые работают над восстановлением энергетики, тепла и водоснабжения в регионах, кофе – бесплатный.

Адреса ближайших АЗК и пунктов несокрушимости доступны в приложении UKRNAFTA.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.