ПУМБ завершил обустройство доступности всех отделений сети

Сегодня все 207 работающих отделений банка ПУМБ по свой Украине имеют доступную входную группу – пандусы, подъемники, нулевой вход, навигационные и предупредительные элементы, таблички со шрифтом Брайля. Банк сейчас работает над развитием внутреннего безбарьерного пространства.

Для людей с нарушениями слуха или речи во всех стандартных отделениях ПУМБ имеется QR-код с вызовом профессионального переводчика жестового языка.

В 67 отделениях обустроено внутреннее безбарьерное пространство: заниженные кассы, поручни, держатели для костылей, зоны ожидания для людей на креслах колесных, адаптированные санузлы. Для людей с нарушениями зрения в 51 отделении установлен голосовой ассистент в банкоматах.

Наталья Косенко, заместитель председателя правления ПУМБ, отметила: "До конца 2025 года мы планируем обеспечить физическую и информационную безбарьерность в 50% отделений в каждом регионе страны. Запланировано закончить работы по обустройству внутреннего доступного пространства в 96 отделениях, выполнить работы по адаптации диджитальных каналов (мобильные приложения, WEB-сайты банка). Мы продолжаем развивать инклюзивную культуру в банке – проводим для сотрудников вебинары, тренинги, электронные курсы для понимания потребностей в обслуживании людей с различными видами нарушений.

Инклюзивность в ПУМБ – это быть удобным, доступным и безопасным банком, где каждый человек чувствует себя ценным и услышанным, имеет равные возможности".

Информацию о доступности отделений можно найти в мобильном приложении и на сайте банка ПУМБ и на карте безбарьерности ЛУН.