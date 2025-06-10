"Пули находим по всему городу": связист объяснил, почему опасно стоять у окон во время вражеских атак. Фото

Во время российских обстрелов, в частности беспилотниками типа "Шахед", очень опасно стоять у окон. Это касается и тех случаев, когда звук выстрелов даже где-то далеко.

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Об этом сообщил председатель ОО "Центр радиотехнологий", консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов на псевдо "Флеш" в Facebook. По его словам, спальные места лучше обустраивать чуть дальше от окон в целях безопасности.

"Во время работы наших мобильных огневых групп против шахедов нельзя стоять возле окон. Даже если звук выстрелов где-то далеко. Пуля от пулемета летит на много километров, и она очень опасна. Кровати по той же причине лучше отодвинуть от окон", – пояснил специалист.

Флеш также показал пули, которые могут попасть в дома через окна и представляют опасность для граждан.

Один из пользователей подтвердил, что к нему в окно действительно залетела пуля. "Подтверждаю. Вот такое в окно залетело. Не сегодня", – написал он, показав фото.

Другие пользователи также показали подобные находки в комментариях под постом Флеша.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что агрессор остановился на тактике концентрированных ударов. Она заключается в том, что враг сосредотачивает обстрелы на определенных участках или городах нашей страны.

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