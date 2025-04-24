ПТСР у гражданских и военных: кто наиболее уязвим, каковы последствия и пути преодоления

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) стремительно распространяется среди украинцев — как военных, так и гражданских. Обращений за помощью становится все больше, однако значительная часть пострадавших до сих пор не получает должной поддержки из-за стигматизации и недостаточной осведомленности. Несмотря на официальные статистики, реальные масштабы проблемы могут быть значительно выше.

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Какие группы наиболее уязвимы? Почему ПТСР требует разных подходов в лечении? И какую цену платит общество за игнорирование ментального здоровья? Анализируем цифры, исследования и решения, способные изменить ситуацию вместе с экспертами центра "Экспио", специализирующимися на лечении посттравматических расстройств.

Масштаб проблемы: поражающая статистика

По состоянию на 2023 год, по данным Министерства здравоохранения, в Украине более 20 000 человек имеют официально подтвержденный диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство". Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что подробная информация о военных с этим расстройством будет обнародована только после окончания войны.

В электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) в последние годы фиксируют стремительное увеличение пациентов с установленным диагнозом ПТСР. По данным ЕСОЗ, в 2024 году количество пациентов с ПТСР выросло почти в девять раз по сравнению с 2021 годом:

2021 год - 3167 пациентов;

2022 год - 7051 пациент;

2023 год - 12 494 пациента;

на конец июня 2024 года - 27 544 пациента.

Владислав Матреницкий, основатель и директор центра "Экспио", врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук отмечает: "С 2025 года мы фиксируем заметное ухудшение ситуации. Среди тех, кто обращается в наш центр, примерно каждый третий имеет симптомы ПТСР. А среди военных почти каждый первый приходит с признаками посттравматического расстройства".

Военные и гражданские: разные группы — разные показатели

Существенно отличается распространенность ПТСР среди военных и гражданских лиц. Согласно недавно опубликованному исследованию в European Journal of Psychotraumatology, почти половина (47,5%) украинских беженцев имеет симптомы, соответствующие вероятному диагнозу ПТСР.

Статистика среди военнослужащих тоже тревожна. По данным исследования, опубликованного в журнале Psychiatry Research, среди украинских медиков и парамедиков, работающих в условиях войны, от 2,8% до 14,5% имеют ПТСР, в зависимости от методики диагностики.

Владислав Матреницкий отмечает: "Распространенность ПТСР среди ветеранов на протяжении жизни составляет от 15–20% и больше. У многих пациентов симптомы сохраняются даже спустя 20 лет после травмы. Более того, со временем количество случаев часто только растет".

Факторы риска: кто наиболее уязвим

Причины возникновения ПТСР не всегда очевидны, они формируются под влиянием как внешних обстоятельств, так и личного фона. Согласно исследованиям, ключевыми факторами являются: уровень личного влияния травматического события (непосредственное пребывание под обстрелами, потеря дома); предварительное психологическое состояние; социально-экономический статус, где более низкий уровень дохода связан с более высоким риском развития расстройства.

Важными факторами являются наличие родительских обязанностей и уровень нетерпимости к неопределенности. Лица, которые хуже переносят неопределенность или имеют детей, чаще развивают ПТСР. Особое значение приобретает создание стабильной среды и психологической поддержки для переселенцев, вынужденных адаптироваться к новым условиям жизни.

Системные подходы к преодолению ПТСР: опыт клиники "Экспио"

Посттравматическое стрессовое расстройство стало одной из самых серьезных медицинских и социальных проблем в Украине. Рост количества обращений свидетельствует не только о масштабах вызова, но и о необходимости новых, эффективных подходов к лечению. На фоне растущего запроса на качественную помощь формируются многоуровневые системы реагирования с привлечением медицинского сообщества, частных клиник и общественных инициатив.

В клинике "Экспио" подход к лечению ПТСР основан на сочетании научно доказанных психотерапевтических методов с новейшими достижениями нейропсихиатрии. В частности, активно применяется кетамино-ассистированная терапия — метод, открывающий новые горизонты для пациентов, не реагирующих на классическую психотерапию или фармакотерапию. В партнерстве с Министерством здравоохранения Украины клиника принимает участие в клиническом исследовании влияния кетамина на ход ПТСР у ветеранов.

"Кетамин помогает пациентам быстро снизить симптомы тревоги и депрессии и открывает их для работы с травмой", — объясняет Владислав Матреницкий, основатель клиники.

Интегративная модель, сочетающая травмоориентированную психотерапию, внутривенные инфузии кетамина, транскраниальную электростимуляцию, нейрореабилитацию и стимуляцию блудного нерва, позволяет достичь существенного снижения симптомов даже в самых сложных случаях. Такой мультимодальный подход обеспечивает работу на всех уровнях – психическом, нейробиологическом и телесном – и отвечает современному пониманию психического здоровья как комплексного феномена.

В то время как часть пациентов хорошо реагирует на классическую когнитивно-поведенческую терапию или медикаменты, другие – особенно те, кто пережил боевой стресс или глубокую психотравму – нуждаются в более гибких, инновационных решениях.

Экономические и социальные последствия ПТСР: скрытая цена войны

Проблема ПТСР выходит далеко за пределы индивидуального здоровья. Она затрагивает качество жизни семей, работоспособность граждан и функционирование государственных систем:

Экономические потери из-за нетрудоспособности. По оценкам исследователей, пациенты с ПТСР в США теряют около четырех рабочих дней в месяц. В условиях войны такие потери трудоспособности особенно критичны для восстановления Украины. Социальная изоляция и разрушение отношений. По данным Национального центра ПТСР США, ветераны из ПТСР значительно чаще встают перед супружескими трудностями, а около 70% их партнеров сообщают о серьезных проблемах с гневом и раздражительностью. Рост зависимостей и межпоколенная передача травмы. Около 45% людей с ПТСР испытывают проблемы с алкоголем или наркотиками, а у детей родителей с ПТСР есть повышенный риск психических расстройств.

Поэтому раннее вмешательство и комплексный подход к лечению ПТСР имеют не только медицинский, но и экономический смысл. Инвестиции в ментальное здоровье сегодня позволяют избежать значительно больших затрат в будущем.

Экспертное мнение: что нужно изменить в системе поддержания психического здоровья

Владислав Матреницкий отмечает необходимость срочных системных изменений: "Во время войны последствия ПТСР становятся катализатором социальных, экономических и демографических кризисов. Люди избегают обращения из-за стигмы: "Психологические проблемы – это стыдно", "ПТСР – это слабость". Как следствие, большинство живет с симптомами: панические атаки, бессонница, агрессия. Это разрушает не только личную жизнь, но и доверие в обществе".

Эксперт подчеркивает важность массовой просветительской кампании с реальными историями преодоления ПТСР. По его мнению, ментальное здоровье должно стать национальным приоритетом, а для этого необходима государственная воля и изменения на всех уровнях управления.

Среди практических шагов — проведение круглых столов с привлечением международных экспертов, в том числе Израиля и США, масштабирование онлайн-образования для украинских специалистов и вывод темы ПТСР из тени.

"Если мы сегодня не вложим ресурсы в лечение и образование, завтра будет еще больше потерь: деморализованных воинов, заброшенные семьи, глубже разочарования в государстве", — предупреждает Матреницкий.

Проблема, требующая консолидированных усилий

ПТСР – серьезная проблема для Украины, особенно в условиях войны. Статистика показывает стремительный рост людей с диагнозом ПТСР, и эта тенденция, вероятно, сохранится в будущем.

Для эффективной борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством необходимы консолидированные усилия государства, медицинского сообщества, общественных организаций и общества в целом. Важно не только развивать сеть профессиональной психологической помощи, но и формировать культуру заботы о ментальном здоровье и преодолеть стигматизацию психологических проблем.

В конце концов, инвестиции в психическое здоровье населения — это инвестиции в будущее восстановление Украины, ведь именно психологически здоровые граждане способны эффективнее всего способствовать развитию страны после войны.