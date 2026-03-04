Психосоциальная поддержка во время кризисов и чрезвычайных ситуаций: Фонд Рината Ахметова провел полезный вебинар

В рамках программы "Сиротству – Нет!" Фонда Рината Ахметова состоялся вебинар "Психосоциальная поддержка в громадах во время кризисов и чрезвычайных ситуаций". Тема выбрана с учетом запросов общества и реальных потребностей громад. Участие в мероприятии приняли родители-воспитатели детских домов семейного типа, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели из разных областей Украины.

Видео дня

Прослушать вебинар можно на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Во время мероприятия Наталья Астахова – практический психолог в учебных заведениях, тренер, супервизор и начальник отдела методического обеспечения социальной работы Днепропетровского областного центра социальных служб – рассказала, как и где можно получить психосоциальную поддержку на уровне громады и семьи в случае чрезвычайных ситуаций и кризисов, а также поделилась методами оказания первой психологической помощи самому себе.

"Чтобы люди не оставались наедине со своими переживаниями и тяжелыми мыслями, которые разрушают нас изнутри и мешают жить счастливой и безопасной жизнью, важна поддержка. Люди должны знать, где ее найти, и иметь возможность быстро восстановиться после травматических событий, которые они пережили", – отметила спикер.

Фонд Рината Ахметова собрал ключевые практические советы для родителей и опекунов, которые помогают эффективно поддерживать окружающих во время чрезвычайных ситуаций.

Не оставляйте человека одного

Даже короткий период изоляции во время стресса или сильных эмоций может усиливать чувство тревоги и беспомощности. Рядом с человеком ваше присутствие дает ощущение поддержки и безопасности, показывает, что его переживания важны и его не оставили наедине.

Установите физический контакт с человеком

Легкое прикосновение, похлопывание по плечу или объятия (если это уместно и желательно) может уменьшить уровень стресса и помочь почувствовать поддержку. Важно оценивать реакцию человека: контакт должен быть комфортным и приемлемым для него.

Применяйте приемы "активного слушания "

Слушайте внимательно, повторяйте услышанное собственными словами, не перебивайте и не оценивайте. Это позволяет человеку почувствовать, что его слышат и понимают, что само по себе помогает снизить напряжение и улучшает эмоциональное состояние.

Не пытайтесь сразу успокоить человека

Когда эмоции сильны, попытки быстро "поднять настроение" или объяснить, что все будет хорошо, могут вызвать ощущение непонимания. Дайте человеку возможность прожить эмоции, проговорить страхи или печаль. Это помогает ему постепенно восстанавливать контроль над собой.

Не задавайте вопросов и не давайте советов

В стрессовой ситуации человек не всегда готов анализировать проблему или принимать решения. Ваше присутствие, поддержка и готовность слушать важнее советов. Просто будьте рядом, демонстрируйте внимание, терпеливость и готовность помочь, когда он будет готов.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок в Украине рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей нашли свои семьи.

Следите за новостями Фонда.