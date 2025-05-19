'Проявил себя как отважный боец': на Бахмутском направлении погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Вблизи села Ивановское Бахмутского района Донецкой области 23 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Государственной пограничной службы Василий Кливец. Он вернулся домой "на щите" только спустя год после гибели.

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Как передает "Перший міський", до большой войны Василий Михайлович Кливец работал на Южном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге. В октябре 2022 года, чтобы защитить родную страну, он добровольно присоединился к рядам ГПСУ.

Воину навеки осталось 45 лет. У него остались жена и две дочери.

Кливец служил техником-водителем первой пограничной заставы Госпогранслужбы. Боевой путь начал в самой горячей точке фронта – вблизи Бахмута.

В феврале 2023 года получил ранение, однако дальше продолжил службу. В июле Герой прошел обучение в Испании, а осенью – в Главном центре подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

В январе 2024-го защитник снова оказался на передовой. Связь с ним оборвалась 23 февраля того же года.

"Среди побратимов криворожанин был настоящим лидером, "боевым отцом". К нему тянулись за советом и поддержкой, его слово имело вес, а умение поддержать в трудную минуту ценилось на вес золота. Даже в самых сложных ситуациях Василий не терял чувство юмора и поднимал боевой дух побратимов", – рассказали журналисты.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в боях против российской оккупационной армии погиб беларуский доброволец, защитник Украины Алексей Авдей с позывным "Рыжий". Жизнь военнослужащего оборвалась 16 апреля 2025 года.

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