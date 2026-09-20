Прошел через плен и отдал жизнь в бою: погиб соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк

На фронте погиб украинский общественный и политический деятель, соучредитель УНА-УНСО Николай Карпюк. Он пережил российский плен, где подвергался пыткам, а в 2019 году был освобождён в ходе обмена между Украиной и Россией.

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После освобождения Карпюк продолжил заниматься общественной деятельностью и вновь отправился на фронт. О его гибели сообщили знакомые в соцсетях.

Николай Карпюк погиб на фронте

О гибели Карпюка сообщили 20 сентября. В постах о нём отмечают, что он всю жизнь посвятил Украине и даже после пережитого российского плена продолжал участвовать в борьбе за государство.

"Даже тогда, когда имел полное право сказать: "Я уже сделал достаточно", — он снова был там, где считал нужным быть. На фронте", — говорится в одном из сообщений.

Что известно о Николае Карпюке

Николай Карпюк родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин в Ровенской области. Он был соучредителем УНА-УНСО, участвовал в Приднестровском и грузино-абхазском конфликтах, акциях "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2005 году Карпюк был награждён орденом "За мужество" III степени.

Плен и 22,5 года заключения в России

В марте 2014 года Карпюка задержали российские силовики. Его обвинили в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны и других преступлениях.

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинца к 22,5 годам лишения свободы. Карпюк и его защита отрицали выдвинутые обвинения, а правозащитная организация "Мемориал" признала его и Станислава Клиха политическими заключёнными.

Во время пребывания в российском заключении Карпюк заявлял о применении к нему пыток. Amnesty International назвала судебный процесс над Карпюком и Клихом "пародией на правосудие".

Карпюк вернулся в Украину в ходе обмена

7 сентября 2019 года Николая Карпюка освободили из российской тюрьмы в ходе обмена между Украиной и Россией. Всего тогда вместе с ним на свободу вышли 34 украинских заложника.

После возвращения в Украину Карпюк продолжил участвовать в общественной и политической жизни. После начала полномасштабной войны он вновь оказался на фронте.

20 сентября стало известно о его гибели в бою.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб Герой из Запорожской области. Николай Бойко, чья жизнь оборвалась 16 сентября, в памяти тех, кто его знал, остался "образцом мужества и любви".

Кроме того, в Донецкой области погиб 22-летний лейтенант из Волыни Роман Григорьев. В начале полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Нацгвардии и вместе с сослуживцами участвовал в зачистке Ирпеня от россиян в Киевской области.

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