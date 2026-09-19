"Пример мужества и любви": на войне погиб Герой из Запорожской области. Фото

На войне против российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Николай Бойко. Его сердце перестало биться 14 сентября 2026 года.

Видео дня

Трагическую новость подтвердили представители Пологовской громады Запорожской области, где жил наш защитник. В Telegram-канале ОТГ сообщается, что прощание с Героем состоялось 19 сентября.

"Боль от потери наших мужественных защитников не утихает. Защищая Украину от российских захватчиков и выполняя воинский долг, в бою за свободу и независимость нашего государства погиб наш земляк – Бойко Николай Александрович", – заявили в громаде.

Известно, что 2 июня Бойко отпраздновал свое 32-летие. Ему навсегда останется 32.

"Его жизнь – это пример мужества, несокрушимости, преданности военной присяге и безграничной любви к родной земле. Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за мирное будущее Украины и каждого из нас", – написали представители ОТГ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее на Волыни простились с воином Романом Григорьевым. Герой встретил начало полномасштабного вторжения РФ срочником Национальной гвардии и вместе с побратимами участвовал в зачистке Ирпеня в Киевской области. Последний бой 22-летний нацгвардеец провел на Покровском направлении в конце августа.

– 15 сентября в бою на Донетчине погиб украинский военнослужащий из Ивано-Франковской области Роман Бабий. Старший сержант был сотрудником отдела ЦСО "А" СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!