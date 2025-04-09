Проще, чем котлеты и отбивные: фаршированные бублики для пасхального стола

Фаршированные бублики – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Для того, чтобы они хорошо прожарились, готовьте их в яичном кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов мясом, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

500 г бубликов

200 млл молока

500 г фарша свиного

Приправа к фаршу

Соль, перец

1 луковица

1 яйцо в фарш

5 яиц для кляра

2 ст. д. ст л муки для панировки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Бублики залейте молоком.

2. В фарш добавьте тертый лук, специи, яйцо.

3. Взбейте яйца с солью для кляра.

4. Начините бублики мясом, обваляйте в муке и обмокните в яичной смеси.

5. Пожарьте до готовности! После переложите в сковороду все бублики, залейте водой и протушите.

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