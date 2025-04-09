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Проще, чем котлеты и отбивные: фаршированные бублики для пасхального стола
Фаршированные бублики – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Для того, чтобы они хорошо прожарились, готовьте их в яичном кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов мясом, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- 500 г бубликов
- 200 млл молока
- 500 г фарша свиного
- Приправа к фаршу
- Соль, перец
- 1 луковица
- 1 яйцо в фарш
- 5 яиц для кляра
- 2 ст. д. ст л муки для панировки
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Бублики залейте молоком.
2. В фарш добавьте тертый лук, специи, яйцо.
3. Взбейте яйца с солью для кляра.
4. Начините бублики мясом, обваляйте в муке и обмокните в яичной смеси.
5. Пожарьте до готовности! После переложите в сковороду все бублики, залейте водой и протушите.
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