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Проще, чем котлеты и отбивные: фаршированные бублики для пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
780
Рецепт блюда

Фаршированные бублики – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Для того, чтобы они хорошо прожарились, готовьте их в яичном кляре.

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Фаршированные бублики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов мясом, которые очень просто готовятся.

Рецепт бубликов

Ингредиенты:

  • 500 г бубликов
  • 200 млл молока
  • 500 г фарша свиного
  • Приправа к фаршу
  • Соль, перец
  • 1 луковица
  • 1 яйцо в фарш
  • 5 яиц для кляра
  • 2 ст. д. ст л муки для панировки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Бублики залейте молоком.

Бублики с молоком

2. В фарш добавьте тертый лук, специи, яйцо.

Фарш для бубликов

3. Взбейте яйца с солью для кляра.

Яичный кляр

4. Начините бублики мясом, обваляйте в муке и обмокните в яичной смеси.

Бублики с мясным фаршем

5. Пожарьте до готовности! После переложите в сковороду все бублики, залейте водой и протушите.

Тушеные бублики

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