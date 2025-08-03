Прощай, 'пиксель'? ВСУ планируют перейти на новый камуфляж ММ-25

Украинское войско постепенно будет отказываться от камуфляжа "пиксель". На смену ему будут внедрять камуфляжный рисунок, известный как "мультикам".

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Соответствующее решение было принято в Центральном управлении развития материального обеспечения Министерства обороны Украины. О запланированных изменениях уже информировали поставщиков на сайте управления "Партнер МОУ".

Что известно

В обращении на сайте "Партнер МОУ" поставщиков, сотрудничающих с министерством обороны, информировали об утверждении нового камуфляжа, на которыйпостепенно будут переводить военных с привычного уже "пикселя".

"Уважаемые производители и поставщики вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины! Доводим до вашего сведения, что Центральным управлением развития материального обеспечения утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества", – указано в сообщении.

Новая форма должна постепенно заменить камуфляж ММ-14.

Как именно будет выглядеть новый камуфляж – точно неизвестно: в Центральном управлении развития материального обеспечения приглашают производителей и поставщиков ознакомиться с образцами маскировочного рисунка и цветовой гаммы, заполнив специальное заявление на сайте.

Впрочем, "Милитарный" со ссылкой на ресурсы"Boroshno News" и First Division, отмечает, что ММ-25 фактически является копией всемирно известного Multicam.

Неизвестно также, когда в войска поступят первые комплекты новой формы и в какие сроки должна завершиться полная замена. Учитывая текущую численность ВСУ, на это может уйти несколько лет.

Что предшествовало

В конце июля в Минобороны рассказали, как создают военную символику. Нарукавные знаки воинских частей, бригад, батальонов и других подразделений имеют не только прикладное значение, но и важную идеологическую и идентификационную нагрузку, особенно в условиях полномасштабной войны.

В работе над символикой участвуют не только художники, но и профессиональные историки и технологи. Каждый эскиз согласовывается с воинской частью, проходит художественную и историческую экспертизу, а затем утверждается министром обороны или главнокомандующим ВСУ – в зависимости от подчинения части.

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