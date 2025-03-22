Происходившая из старинного украинского рода певица Надежда Забела-Врубель: Киев был моей особенной любовью

Надежду Забелу-Врубель называли "корсаковской певицей" – именно в операх Римского-Корсакова, который утверждал, что певица сама сочиняет музыку в его произведениях, она спела свои лучшие партии. Но ей был по силам и мировой репертуар – каждый выход Надежды Ивановны на сцену становился сенсацией. Она блистала в Тифлисе и Санкт-Петербурге, где пела в знаменитой Мариинке, но самые счастливые годы – время детства и юности, по ее собственным словам, она провела в Киеве, где, будучи потомком старинного украинского рода, известного с ХVI века, всегда чувствовала себя дома.

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А один из лучших портретов певицы кисти ее мужа, художника Михаила Врубеля, был написан на хуторе Ивановский близ станции Плиски Неженского района Черниговской области, где Надежда и Михаил гостили в поместье художника и мужа сестры Забелы – Николая Ге.

Надежда из старинного украинского рода

Надежда Ивановна Забела родилась 20 марта по строму стилю (1 апреля) 1868 года в литовском городе Ковно в украинской семье. Ее отец, Иван Петрович, государственный служащий, любил искусство и хорошо в нем разбирался, приучая к нему и своих дочерей (у Надежды была еще сестра Екатерина). Когда семья переехала в Киев, девочка несколько лет училась в Фундуклеевской женской гимназии, а потом стала воспитанницей Киевского института благородных девиц. Музыкой Надежда увлекалась с детства – она мечтала петь, и родители развивали в ней этот талант. В Киеве наставником их дочери был сам Николай Витальевич Лысенко, а в Санкт-Петербурге, где она училась в консерватории, – известная оперная певица и педагог Наталья Александровна Ирецкая. Еще в студенческие годы Забела обратила на себя внимание музыкальных критиков, которые особенно отмечали не только ее красивый и чистый голос и "прозрачность его тембра", но и психологическое понимание создаваемого образа. Когда Надежда окончила консерваторию, композитор и музыкант Антон Рубинштейн устроил ей концертный тур по городам Германии, после которого она оправилась в Париж, чтобы отшлифовать свое исполнительское мастерство у известного музыкального педагога Матильды Маркези.

Начало оперной карьеры и знакомство с Врубелем

Оперную карьеру Надежда Забела начала в Киеве, где выходила на сцену в театре антрепренера Иосифа Сетова, который открыл многих звезд, – он находился в Цирке Бергонье, ныне – театр имени Леси Украинки. Надежда исполняла ведущие партии в таких операх, как "Кармен" Бизе, "Паяцы" Леонкавалло, "Тангейзер" Вагнера, "Евгений Онегин" Чайковского, "Руслан и Людмила" Глинки. Особый восторг у специалистов и публики вызвала ее Маргарита в "Фаусте" Гуно – киевские газеты отмечали ее безукоризненный вокал и поэтичность образа, который ей удалось создать. После Киева Забела выступала в Тифлисе и Петербурге, где на репетиции оперы Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель" в Панаевском театре произошла встреча, ставшая для нее судьбоносной. Позже Надежда вспоминала, как к ней подбежал взлохмаченный и возбужденный незнакомый человек и, целуя ее руку, восторженно воскликнул: "Прелестный голос!" Им оказался "безумный гений" –художник Михаил Врубель.

Яркий роман и свадьба в Женеве

Роман между Надеждой и Михаилом вспыхнул мгновенно, и вскоре Михаил Александрович сделал певице предложение. Общие знакомые предостерегали ее от этого брака – они говорили, что художник пьет, зарабатывает время от времени, а полученные деньги тратит безрассудно, потому живет по принципу "сегодня густо, а завтра пусто", из-за чего живет впроголодь, да и вообще он, как говорят в таких случаях, с причудами. К тому же на психологическом состоянии Врубеля негативно сказалась история его первой любви к жене известного историка и археолога Адриана Прахова, красавицы Эмилии. Пикантность ситуации придавал тот факт, что именно Прахов пригласил Врубеля в Киев для реставрации фресок Кирилловской церкви. Любовь Врубеля к Праховой была сродни безумству – он боготворил Прахову, с нее он написал икону "Богоматерь с младенцем". А когда замужняя Эмилия отказала ему, резал себя ножом, чтобы унять душевную боль –оставшиеся на груди шрамы впоследствии видел у него во время купания в Крыму художник Константин Коровин. Несмотря на такое трагическое прошлое жениха, Надежда согласилась выйти за него замуж. Так ей удалось спасти его от смерти, поскольку в то время Врубель написал сестре, что, получив отказ, непременно покончил бы жизнь самоубийством. Их свадьба состоялась 28 июля 1896 года в Швейцарии – в Крестовоздвиженском соборе в Женеве. К месту венчания Врубель шел пешком – у него не было денег на извозчика.

Он "выдумал" ее красоту

Биографы Врубеля считают, что именно Забела стала не только музой, но и главной – и последней – любовью художника. По словам сестры певицы, Екатерины, Надежда не была красавицей в классическом понимании этого слова, но Врубелю она казалась идеальной. Екатерине приходилось слышать, что на своих полотнах Михаил Александрович "выдумал красоту" своей жены, хотя, по ее собственному мнению, он преувеличивал и даже утрировал не самые лучшие черты ее внешности, в которые был влюблен.

Пять лет счастья

Счастливая совместная жизнь Забелы и Врубеля продлилась всего пять лет. Биографы художника отмечают, что в этих отношениях оба обрели уверенность: она – в женской привлекательности, он – в своих силах и таланте. Надежда тогда не только похорошела – в ее голосе появились новые нотки, сделав его еще богаче и красивее. В письмах сестре Забела писала, что каждый день находит в муже новые позитивные черты: он добрый, кроткий, трогательный, с ним очень приятно, комфортно и весело общаться. Художник внимательно относился к творчеству жены: обладая тонким – в том числе и музыкальным – вкусом, он давал ей советы, к которым певица прислушивалась. Врубель был частым гостем на спектаклях своей жены – так, на опере Римского-Корсакова "Садко", в которой Забела пела партию Морской Царевны, он побывал почти 100 (!) раз. Художник также занимался костюмами и гримом Надежды Ивановны, создавая для нее удивительные по красоте и утонченности образы. Казалось, все шрамы – как на груди, так и в сердце – Врубеля зарубцевались.

Трагический жизненный период

Но ничто не может длиться вечно – закончился и счастливый период жизни Забелы и Врубеля. Рождение сына Саввы, который получил свое имя в честь известного мецената Саввы Мамонтова, которое должно было стать венцом счастья, превратилось в трагедию. Врожденный дефект мальчика – "заячья губа" – ужаснул впечатлительного и суеверного художника, решившего, что это плохой знак, сулящий ему несчастья. К сожалению, его предчувствия стали реальностью. Надежде Ивановне на время пришлось уйти со сцены, чтобы ухаживать за больным ребенком, и все тяготы по финансовому обеспечению семьи легли на ее мужа. Не умеющий стабильно зарабатывать и распоряжаться деньгами Врубель трудился по 14 часов в день и надорвался. У него случился нервный срыв, в результате которого художник попал в психиатрическую клинику с диагнозом "острое психическое расстройство".

Стоило ему немного восстановиться, как его психике был нанесен еще один по-настоящему страшный удар, от которого он уже не оправился: Савва внезапно заболел и умер. С тех пор жизнь Врубеля состояла из череды психиатрических клиник: едва выписавшись из одной, он вскорости попадал в другую. Оказываясь дома, Михаил Александрович страдал от "эмоциональных качелей", которые то поднимали его на вершину эйфории, то бросали в пропасть отчаяния – он полностью оправдывал прозвище "безумный гений", которым ранее наградили его окружающие. В периоды просветления сознания он с удовольствием слушал пение жены и пытался, несмотря на ослабевшее зрение, по памяти писать ее портреты, а погружаясь в отчаяние, уходил в запой и набрасывался на нее с кулаками. Чтобы избежать скандалов и побоев, Забела оставила мужа, уехав к родственникам в Рязань.

Жизнь после Врубеля

В апреле 1910 года Врубель ушел из жизни. Надежда Ивановна вернулась на сцену и каждый раз, выступая, думала о том, понравилось бы ее нынешнее пение покойному мужу, или нет. Но, по словам искусствоведов, которые слушали ее в это время, она была по-прежнему привлекательна, но голос ее как будто бы ослабел, его звучание было слабым подобием прежнего – по меткому замечанию Михаила Гнесина, на место ярких масляных красок пришла нежная, но блеклая акварель. Несмотря на это, камерные выступления Надежды Ивановны пользовались успехом, в последний раз она выступала на публике в июне 1913 года. Меньше чем через месяц Забелы-Врубель не стало, ей было всего 45 лет.