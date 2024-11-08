Прохладно, пасмурно, но без осадков: какой будет погода на выходных

В субботу и воскресенье, 9-10 ноября, в Украине будет прохладная и пасмурная погода. В большинстве областей будет сухо, только в отдельных регионах возможны небольшие осадки.

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Об этом сообщили в Sinoptik.ua. По прогнозам синоптиков, эти выходные не порадуют украинцев солнцем, оно почти не будет выглядывать из-за облаков.

В субботу, 9 ноября, на юге Украины, в Запорожской и Закарпатской областях температура воздуха прогреется до +9…+11 градусов. Однако из-за высокой влажности воздух будет ощущаться холоднее. В этих регионах местами небольшой дождь.

В Донецкой, Луганской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях температура воздуха будет +7…+9, на остальной территории страны – +4…+7, без осадков.

В воскресенье, 10 ноября, на юге, юго-востоке и Закарпатье столбики термометров будут показывать +9…+11, в восточных и центральных областях – до +6…+9. В остальных регионах термометры покажут +5…+7.

Новая неделя начнется с облачной погоды с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 11 ноября, на юге ожидается +8…+11, в центральных и юго-восточных регионах – до +7…+9. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют +5…+7. В Сумской области – +4 ... +6.

Народный прогноз погоды

Согласно народным приметам, сильный ветер 9 ноября предвещал пасмурную погоду с дождями. Если в этот день в водоемах активно плескались гуси, остаток осени обещал быть теплым, с густыми туманами.

Если 10 ноября деревья покроются инеем, значит скоро зима. А вот утренний туман напротив предвещает тёплую погоду в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA:

По прогнозу украинского синоптика Наталки Диденко, этого уик-энда осадков в Украине практически не будет благодаря антициклону. По ее словам, 9 и 10 ноября ожидается сухая погода с туманами и облачностью, кратковременные дожди возможны в южных областях.

Синоптик Вера Балабух спрогнозировала, что в ноябре температура воздуха в Украине может быть несколько выше климатической нормы на пару градусов.

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