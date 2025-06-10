УкраїнськаУКР
русскийРУС

Программа "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" представила обновленные анкеты детей из Черкасской области, которые ищут новые семьи

Мария Шевчук
Новости. Общество
2 минуты
63
Программа 'Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!' представила обновленные анкеты детей из Черкасской области, которые ищут новые семьи

В конце апреля съемочная группа Фонда Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству – нет!" посетила пять институциональных учреждений Черкасской области, чтобы создать новые видеоанкеты, которые помогут детям найти любящие семьи.

Видео дня

Обновленные данные уже доступны на сайте Фонда.

Программа "Ринат Ахметов – детям. Сиротству – нет!" представила обновленные анкеты детей из Черкасской области, которые ищут новые семьи

Видеоанкеты детей, которые ищут родителей, также размещены на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

Эта база данных включает фото- и видеоматериалы с детьми, которые подлежат усыновлению, опеке или попечительству, или могут быть приняты в детский дом семейного типа (ДДСТ) или приемную семью. В анкетах указаны контакты соответствующей службы, в которую можно обратиться по конкретному ребенку.

По словам руководителей учреждений, дети с нетерпением ждали начала съемок команды Фонда, ведь для них это - шанс быть замеченными, рассказать о себе и своих мечтах, а главное - найти семью. Во время интервью дети охотно делились своими увлечениями, достижениями в учебе и надеждами на будущее.

Кроме того, публикация обновленных анкет предоставляет будущим родителям полную, достоверную и актуальную информацию о ребенке на момент их обращения в интернатное учреждение.

"Все говорят, что чужих детей не бывает, но не каждый готов сделать этот шаг и забрать ребенка из интерната. Наибольшее внимание мы уделяем детям с особыми потребностями, ведь именно они нуждаются в постоянном уходе и заботе. Я надеюсь, что каждый ребенок найдет свою семью, а отснятые сюжеты помогут ускорить этот процесс", – говорит Светлана Махно, директор Черкасского областного центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

Программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству – нет!" благодарит Черкасский областной центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи, Черкасский учебно-реабилитационный центр, Смелянский детский дом-интернат, Шполянский академический лицей "Джерело" и Корсунь-Шевченковский учебно-реабилитационный центр "Надежда" за поддержку и содействие в проведении съемок.

С началом полномасштабной войны обновление анкет детей-сирот стало невозможным. Однако интерес украинцев к теме усыновления только рос. В 2023 году команда Фонда Рината Ахметова смогла преодолеть препятствия и одной из первых возобновила работу по созданию видеоанкет. Ранее аналогичные экспедиции уже состоялись в учреждения в Черниговской и Житомирской областях.

Уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству – нет!".